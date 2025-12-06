Meteoroloji, 6-7 Aralık 2025 için sağanak ve fırtına uyarısı yaptı. Yağışlar bugün batıdan başlayarak yarın tüm yurda yayılacak; birçok il sarı ve turuncu kodla uyarıldı. Yarın ise kar etkisini hissettirecek.

Meteoroloji 6-7 Aralık 2025 hava durumu tahminlerini paylaştı. Yurdun batısında bugün başlayacak olan sağanak yarın tüm yurdu saracak. İstanbul dahil birçok ilde sağanak beklenirken, bazılarında ise kar yağacak. MGM, birçok kenti de sarı ve turuncu kod ile uyardı. İşte detaylar...

HAFTA SONU KAR VE SAĞANAK VAR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre; Marmara'nın güney ve batısı, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı ile Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışlar genellikle yağmur ve sağanak, Ege ve Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu'nun yükseklerinde karla karışık yağmur şeklinde görülecek. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde ise pus ve yer yer sis bekleniyor.

Hava sıcaklığı ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyretmeye devam edecek. Rüzgar genellikle doğu ve güneydoğu yönlerden, hafif ara sıra orta kuvvette, Anadolu'nun doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Doğu Akdeniz'inde kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esecek.

6 Aralık 2025 MGM hava durumu tahmin haritası

SARI VE TURUNCU KODLU UYARI

Meteoroloji, gök gürültülü kuvvetli sağanak ve fırtına beklenen illeri tek tek açıklayarak uyarılarda bulundu.

Sarı kod ile uyarı alan iller Adana, Aydın, Burdur, Isparta, Mersin, İzmir ve Muğla olurken; turuncu kod ile uyarı alan kent ise Antalya oldu.

Bu bölgelerde yaşayan vatandaşların ani sel ve su baskınları ile kuvvetli fırtınaya karşı dikkatli olması gerektiği belirtildi.

7 Aralık 2025 MGM hava durumu tahmin haritası

İşte il il, bölge bölge hava durumu tahminleri...

MARMARA

Parçalı yer yer çok bulutlu, bölgenin güney ve batısının aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA 7°C, 18°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

ÇANAKKALE 11°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İSTANBUL 11°C, 19°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

KIRKLARELİ 12°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İzmir ve Aydın kıyıları ile Denizli'nin güney ilçelerinde kuvvetli, Muğla çevrelerinde yerel çok kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Kıyı Ege'de güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR 5°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve öğleden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DENİZLİ 8°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; güney ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

İZMİR 12°C, 19°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

MUĞLA 6°C, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuvvetli, kıyı ilçelerinde yerel çok kuvvetli olması bekleniyor.

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ve Mersin çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Doğu Akdeniz'de güney ve doğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi tahmin ediliyor.

ADANA 12°C, 20°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzey ve batı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA 11°C, 17°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel olarak kuvvetli ve çok çok kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY 10°C, 17°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın batı ilçelerinde doğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

ISPARTA 6°C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı zamanla çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA 5°C, 15°C

Öğleden sonra aralıklı yağmurlu

ESKİŞEHİR 5°C, 13°C

Akşam saatlerinde yağmurlu

KONYA 5°C, 13°C

Öğleden sonra aralıklı yağmurlu

NEVŞEHİR 7°C, 11°C

Akşam saatlerinde yağmurlu

BATI KARADENİZ

Gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinin aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU 5°C, 16°C

Gece saatlerinde aralıklı yağmurlu

DÜZCE 7°C, 20°C

Parçalı zamanla çok bulutlu

SİNOP 13°C, 22°C

Parçalı zamanla çok bulutlu

ZONGULDAK 14°C, 20°C

Parçalı zamanla çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Sabah saatlerinde Doğu Kardeniz'in iç kesimlerinin aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

AMASYA 5°C, 18°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde aralıklı yağmurlu

RİZE 9°C, 20°C

Parçalı zamanla çok bulutlu

SAMSUN 11°C, 21°C

Parçalı zamanla çok bulutlu

TRABZON 11°C, 19°C

Parçalı zamanla çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı zamanla çok bulutlu, bölgenin batısının aralıklı yağmur, yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ERZURUM -3°C, 7°C

Parçalı zamanla çok bulutlu

KARS -8°C, 9°C

Parçalı zamanla çok bulutlu

MALATYA 2°C, 7°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

VAN -2°C, 10°C

Parçalı zamanla çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı zamanla çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin kuzey ve doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.

BATMAN 4°C, 15°C

Öğleden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DİYARBAKIR 3°C, 14°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

GAZİANTEP 5°C, 14°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

MARDİN 10°C, 15°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

