İhlas Haber Ajansı
Kayseri'de kaza yapan araçlar cami bahçesine daldı
Kayseri'de çarpışan iki otomobil savrularak cami bahçesine girdi. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edilirken, kazada yaralanan olmadı.
Kayseri’nin Kocasinan ilçesi Yenişehir Mahallesinde E.Y. yönetimindeki otomobille C.C. yönetimindeki otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobiller caminin bahçesine girerken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
OTOMOBİLLER KALDIRILDI
Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaptıkları ilk müdahale de yaralanan olmadığını belirledi.
Otomobiller çekiciyle kaldırıldı.
