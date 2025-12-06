Mesud Barzani, MHP lideri Bahçeli’ye yönelik ırkçı sözlere düzeltme yayınladı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi, Mesud Barzani’nin Şırnak’taki provokatif görüntülerinin ardından MHP lideri Devlet Bahçeli hakkında yapılan skandal açıklamadan geri adım attı.

Yapılan yeni açıklamada “Bu tarihî ziyaretin ardından istenmeyen ve maksadını aşan yorum ve değerlendirmeler gündeme gelmiştir ve bu durum endişelere yol açmıştır. Önemli olan husus, Türkiye Cumhuriyeti ile Irak Kürt Bölgesel yönetimi arasındaki ilişkilerde yakalanan bu müstesna dönemdir” ifadeleri yer aldı.

"HERKESİN GAYRETİNİ TAKDİR EDİYORUZ"

Barzani’nin Şırnak ziyaretinin barış sürecine destek amacı taşıdığı savunulurken “Barış süreci de önemli ve hassas bir sorunun çözümü için atılmış doğru bir adımdır; Türkiye hükûmetini, iktidar partilerini ve Türkiye ile bölgede barış ve istikrarın geliştirilmesinde etkili rol oynayan herkesin gayretini takdir ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.

