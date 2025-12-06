İhlas Koleji öğrencileri, Elit Yıldızlar Karate Ligi 1. etabında çifte başarıya imza attı.

7. sınıf öğrencisi Osman Tuğra Kula, Yıldızlar 60 Kilo Erkekler kategorisinde rakiplerini geride bırakarak altın madalya kazandı. 7. sınıf öğrencisi Büşra Alkan da Yıldızlar 63 Kilo Kızlar kategorisinde birinci olarak altın madalyanın sahibi oldu.

İhlas Koleji Genel Müdürü Hakkı Okur “Genç sporcularımızın gösterdiği performans hem sportif hem de kişisel gelişim adına bizler için çok kıymetli. Karate çocuklara öz güven, disiplin ve karakter kazandıran bir branş. Okullarımızda çeşitli spor dallarında yetişen öğrencilerimizi desteklemeye hem sportif hem de akademik anlamda yanlarında olmaya devam edeceğiz” diyerek öğrencileri kutladı.

