Meteoroloji, salı gününden itibaren sıcaklıkların 3-4 derece artacağını, cuma ve cumartesi günleri ise sağanak yağışların ülke genelinde etkili olacağını açıkladı. Doğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde yer yer kar bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 günlük hava tahmin haritasını yayımladı. Salı gününden itibaren hava sıcaklıklarının 3-4 derece artması bekleniyor. Cuma gününden itibaren ise sağanak yağışlar Ege Bölgesi'nde etkili olacak, cumartesi gübü ise ülke genelinde yağışların etkili olması bekleniyor.

İşte Meteoroloji'nin tahminlerine göre 5 günlük hava durumu;

Salı günü kuzey ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Marmara Bölgesi'nde puslu hava etkili olacak. Doğu Anadolu bölgesinin yüksek kesimlerinde kar yağışı bekleniyor. İstanbul'da en yüksek hava sıcaklığı 15, Ankara'da 11, İzmir'de 18i Antalya'da 22, Diyarbakır 14 derece olması bekleniyor

Çarşamba günü Marmara Bölgesinde puslu hava etkisini devam ettirirken hava sıcaklıklarında 1-2 derecelik yükseliş bekleniyor. Ülke genelinde yağışlı hava beklenmiyor. En yüksek sıcaklık İstanbul'da 16, Ankara'da 13, İzmir'de 18, Antalya'da 22, Diyarbakır'da 13 olması bekleniyor.

Perşembe günü Batı bölgelerde yerel yağışlar etkili olurken Marmara Bölgesi'nde puslu hava etkisini devam ettirecek. İstanbul'da en yüksek sıcaklık 17, Ankara'da 13, İzmir'de 19, Antalya'da 23, Diyarbakır'da 13 derece olacak.

Cuma günü ege Bölgesinde gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Diğer bölgelerde bulutlu bir hava etkili olması bekleniyor. En yüksek sıcaklıklar İstanbul'da 19, İzmir'de 17, Ankara'da 15, Antalya'da 19, Diyarbakır'da 13 derece olması bekleniyor.

Cumartesi günü yağışlar ülke genelinde etkili olacak, hava sıcaklıkları da 1-2 derece düşecek. Doğu Anadolu bölgesinin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olacak.

