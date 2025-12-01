TÜİK verilerine göre çoğu büyükşehir olmak üzere bazı illerde bulunan 25 ilçe il olmaya aday olarak görülüyor. Peki, hangi ilçeler il olacak? İl olmaya aday ilçeler hangileri? İşte TÜİK nüfus verilerine göre, il olması beklenen 25 ilçe...

Adana Kozan, nüfusu 132.642