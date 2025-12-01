Yeni belediyeler mi geliyor? İşte il olmaya aday ilçeler
TÜİK verilerine göre çoğu büyükşehir olmak üzere bazı illerde bulunan 25 ilçe il olmaya aday olarak görülüyor. Peki, hangi ilçeler il olacak? İl olmaya aday ilçeler hangileri? İşte TÜİK nüfus verilerine göre, il olması beklenen 25 ilçe...
Adana Kozan, nüfusu 132.642
Adıyaman Kahta nüfusu 132.303
Ankara Polatlı nüfusu 128.895
Antalya Alanya nüfusu 359.891
Aydın Nazilli nüfusu 162.074
Balıkesir Bandırma nüfusu 166.836
Balıkesir Edremit nüfusu 171.700
Bursa İnegöl nüfusu 299.203
Diyarbakır Ergani nüfusu 137.492
Hatay İskenderun nüfusu 227.498
Kahramanmaraş Elbistan nüfusu 127.755
Kırklareli Lüleburgaz nüfusu 155.670
Konya Ereğli nüfusu 153.849
Manisa Akhisar nüfusu 178.812
Mardin Midyat nüfusu 122.308
Mersin Tarsus nüfusu 353.469
Ordu Ünye nüfusu 132.915
Şanlıurfa Siverek nüfusu 271.832
Şırnak Cizre nüfusu 161.135
Tekirdağ Çorlu nüfusu 294.020
Van Erciş nüfusu 171.035
Hakkari Yüksekova nüfusu 121.969
Zonguldak Ereğli nüfusu 175.294
