ABD Başkanı Trump bugün yaptığı açıklamada, İsrail'in Suriye'ye yönelik toprak ihlallerine dair sert uyarılarda bulundu. Buna rağmen işgalci ordusu Suriye’nin güneyinde Kuneytra kırsalında bulunan Tel Ebu Kubays bölgesine ilerleyerek ihlallerini sürdürdü.

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA haberine göre, üç tank ve iki Hummer araçtan oluşan İsrail askeri birliğinin Ayn Zivan köyü yakınlarındaki Tel Ebu Kubays’in en yüksek noktasına tırmandığını aktardı.

İSRAİL'İN SALDIRGAN UYGULAMALARI SÜRÜYOR

Haberde, daha önce İsrail güçlerinin Kuneytra’nın güney kırsalında Sayda El-Hanut köyünün batı kesimine ve El-Duvaye’nin batı kenarlarına doğru ilerlediği belirtildi.

Şam yönetimi, İsrail’in Kuneytra ve Dera kırsalında düzenlediği baskınlar ile sivillere yönelik saldırılarının 1974 Ayrılma Anlaşması’nın açık ihlali olduğunu belirtiyor. Suriye, İsrail güçlerinin işgal ettiği tüm Suriye topraklarından çekilmesi yönündeki talebini yinelerken, uluslararası toplumu da İsrail’in "saldırgan uygulamalarına karşı sorumluluk almaya" çağırıyor.

TRUMP'TAN İSRAİL'E SURİYE UYARISI

İşgalci İsrail ordusu, son 2 ay içerisinde Suriye'nin Kuneytra bölgesine defalarca baskın yaptı. Baskınlarda birçok kişi gözaltına alındı. ABD Başkanı Trump, söz konusu işgallere yönelik sert bir açıklama yaptı ve "İsrail'in Suriye ile güçlü ve samimi bir diyalog sürdürmesi ve Suriye'nin müreffeh bir devlet haline gelmesini engelleyecek hiçbir şeyin olmaması çok önemli" dedi.

