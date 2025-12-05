Muğla sağanak yağışa teslim! Araçlar yolda kaldı, ağaçlar devrildi
Muğla ve ilçelerinde sağanak ve fırtına vatandaşları olumsuz etkiledi. Marmaris'te ağaçlar devrildi, Bodrum'da ise caddeler göle döndü; birçok araç yolda mahsur kaldı.
- Marmaris'te saatte 52 kilometreyi bulan fırtına ve sağanak, birçok ağacın devrilmesine ve caddelerde su birikintilerine neden oldu.
- Her iki ilçede de belediye ekipleri olumsuzluklara müdahale ederken, Bodrum'da polis ve jandarma trafiği kontrollü olarak sağladı.
- Bodrum'da pazar yerinde pazarcılar zor anlar yaşarken, her iki ilçede de olumsuz hava koşulları devam ediyor.
Bodrum'da sabah saatlerinden itibaren şiddetli sağanak etkili oldu. Bodrum-Turgutreis ve Gümbet istikametindeki cadde ve sokaklar göle döndü, bazı araçlar yolda mahsur kaldı.
ARAÇLAR ÇEKİCİYLE ÇEKİLDİ
Belediye ekipleri yoldaki mazgalları açmak için çalışma başlatırken, araçlar da çekici ve vatandaşların yardımıyla yol kenarına çekildi. Polis ve jandarma ekipleri trafiğin akışını bir süre kontrollü olarak sağladı. Konacık Mahallesi'ndeki pazar yerinde şiddetli sağanak nedeniyle pazarcılar zor anlar yaşadı.
İlçede sağanak etkisini sürdürüyor.
MARMARİS'TE AĞAÇLAR DEVRİLDİ
Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, ilçede etkili olan rüzgarın şiddeti saatte 52 kilometreyi buldu, birçok mahallede ağaçlar devrildi.
İlçede etkili olan sağanak nedeniyle caddelerde oluşan su birikintisi sürücülere ve vatandaşlara zor anlar yaşattı. Fırtına ve yağmur nedeniyle meydana gelen olumsuzluklara belediye ekipleri müdahale ediyor.
İlçede rüzgar ve sağanak devam ediyor.