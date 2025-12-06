Uludağ’da dört mevsim turizm hedefiyle 30 milyon dolarlık yatırım hayata geçiyor. Ceylan Splend’or Uludağ, kültür, sanat ve doğayla iç içe deneyimleri yıl boyunca sunacak.

ÖMER ŞEN BURSA - Türkiye’nin en önemli kış turizm merkezlerinden biri olmasına rağmen yalnızca 3-4 aylık bir hareketlilik sunan Uludağ’da, dört mevsim turizm hedefi için önemli bir adım atıldı.

Uludağ’ın ikinci gelişim bölgesinde kapılarını açan Ceylan Splend’or Uludağ, Autograph Collection, bölgenin turizm sezonunu kış aylarıyla sınırlı olmaktan çıkararak yılın 12 ayına yaymayı amaçlayan yeni yatırım modeliyle dikkat çekiyor.

30 MİLYON DOLARLIK YATIRIM

Ardeniz Holding tarafından 30 milyon dolarlık yatırımla hayata geçirilen 85 oda kapasiteli tesis 150’den fazla kişiye istihdam sağlıyor. Otelin çatısı altında kurulan Discover Uludağ platformu bölgeyi yalnızca kış sporlarıyla değil, yıl boyunca kültür, sanat, tabiat ve gastronomi deneyimleriyle öne çıkarıyor.

Oluşum, Uludağ Alan Başkanlığından alınan izinlerle resmî olarak bölgeye kazandırdığı 5 yürüyüş ve 3 bisiklet rotasının yanı sıra wellness programları, atölyeler ve gastronomi yatırımlarıyla Uludağ’ın turizm gelirlerini çeşitlendirmeyi hedefliyor.

Ardeniz Holding Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Ceylan

DAĞ TURİZMİNE TAZE KAN

Otelin Marriott International’ın Autograph Collection markasıyla küresel ağa dâhil olduğunu belirten Ardeniz Holding Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Ceylan “Bursa’da yıllarca turizm ve hizmet sektöründe bulunduktan sonra Uludağ’da yatırım yapmaya karar verdim. Yurt dışındaki örneklerini uzun yıllar gezdim. Avrupa’da her yerde son derece kaliteli, tabiatla uyumlu tesisler var. Bizde niye olmasın? diyerek bu yolculuğa çıkmaya karar verdim. Bölgenin sadece üç aylık bir sezonla sınırlı kalması da sürdürülebilir değildi. Bu nedenle, dört mevsim açık, doğayla bütünleşen bir dağ oteli hayal ettim ve bu projeye o niyetle başladım. Bu proje, tüm zorluklarına rağmen, gerçekten inandığım bir iş oldu” şeklinde konuştu.

