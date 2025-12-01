İhlas Haber Ajansı
Uludağ'dan güzel haber geldi! Kar kalınlığı 10 santimetreye yaklaştı
Kayak ve kış turizminin önemli merkezlerinden olan Uludağ'da kar kalınlığı artıyor. Son verilere göre beyaz örtünün kalınlığı 10 santimetreye yaklaştı.
Uludağ'ın zirvesi son 24 saatte metrekareye düşen 28,3 kilogram karla beyaza büründü, otel ve telesiyej çalışanları hummalı çalışmalara girdi, yılbaşı öncesi gelen kar ile yüzler güldü
- Uludağ'da son 24 saatte metrekareye 28,3 kilogram kar yağdı.
- Yağış sonucunda Uludağ zirvesi beyaza büründü.
- Otel ve telesiyej çalışanlarının kar temizleme çalışmaları devam ediyor.
- Yollarda kar küreme çalışmaları aralıksız devam ediyor.
Uludağ'ın zirvesi dün geceden bu yana etkili olan kar yağışıyla birlikte beyaza büründü. Son 24 saatte metrekareye 28,3 kilogram yağış düşen Uludağ'da, otel ve telesiyej elemanları hummalı şekilde kar temizleme çalışmaları yaptı.
KAR YÜZLERİ GÜLDÜRDÜ
Yağışın gecikmesiyle sezonun halen açılamadığı Uludağ'da yılbaşı öncesi yağan kar yüzleri güldürdü. Karla birlikte zirveye gelen vatandaşlar ve çalışanlar, "Çok güzel bir atmosfer oluştu. Uzun zamandır bekleniyordu ancak bugüne nasipmiş. Bence herkesin Uludağ'a gelip görmesi gerekiyor. Umarım güzel bir sezon geçiririz" ifadelerini kullandı.
Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü ekipleri de yollardaki kar küreme çalışmalarını aralıksız devam ettiriyor.
