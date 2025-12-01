Bulgaristan Merkez Bankası, Avrupa Birliği'nin ortak para birimi euronun ilk örneklerini piyasaya sundu. Vatandaşlar, ilk yerel eurodan alabilmek için sıraya girerken, yetkililer piyasaya sürülen euro örneklerinin henüz tedavülde olmadığını hatırlattı.

Bulgaristan Merkez Bankası (BNB), ilk yerel euro para örneklerini bastı. Banka, bugünden itibaren euro para örneklerini satmaya da başladı.

Bulgaristan'da ilk yerel euro örnekleri piyasaya sürüldü! Satın almak için birbirleriyle yarıştılar

VATANDAŞLAR SIRAYA GİRDİ

Vatandaşlar, ilk yerel eurodan alabilmek için sıraya girerken, basılan euro üzerinde ülkenin tarihi ve kültürünü temsil eden simgeler yer aldı.

Yetkililer, piyasaya sürülen euro örneklerinin henüz tedavülde olmadığının altını çizdi.

BULGARİSTAN'IN EUROYA GEÇİŞ SÜRECİ

Bulgaristan Parlamentosu, 2022’de ülkenin para biriminin euroya geçmesini onaylamıştı. Buna göre AB üyesi Bulgaristan, 1 Ocak 2026'da yerel para birimi levadan euroya geçecek.​​​​​​​

Ülkede 1 Ocak'tan itibaren ATM makineleri euro verecek. Ülkede, bir ay boyunca hem leva hem de euro tedavülde olacak.

1 Şubat'tan itibaren ülkede sadece euro kullanılacak. Hükümet, euroya geçişe uyum sağlamak amacıyla 31 Aralık 2025 ve 2 Ocak 2026 tarihlerini resmi tatil ilan etti.​​​

