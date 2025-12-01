Türkiye'nin en soğuk illerinden Kars'ta beklenen kar yağışı şehir merkezine ulaştı. Dün gece başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı, Kars merkezini kısa sürede beyaz bir örtüyle kapladı.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye düştüğü kentte, başta Kars kalesi olmak üzere kenttin cadde ve sokakları beyaza büründü.

Kentte kar yağışı aralıklarla sürerken, kar yağışının yüksek kesimlerde etkisini devam ettirdiği öğrenildi.

Öte yandan kentte hava sıcaklığı gece sıfırın altında 10, gündüz saatlerinde ise sıfırın altında 5 derece olarak ölçüldü.

Editör:MAHMUT EKİNCİ

