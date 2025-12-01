Geçen yıl eksi 31.3 derece ile Türkiye’nin en soğuk yeri olan Ardahan, bu yıl zirveyi Erzurum’a kaptırdı. Meteoroloji’nin yaptığı ölçümlerde Türkiye’nin en soğuk yeri eksi 6.6 derece ile Erzurum Palandöken Doğu Anadolu Gözlemevi oldu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, geçen yıl Türkiye’nin en soğuk yeri 31 Ocak 2024 tarihinde ölçülen eksi 31,3 derece ile Ardahan olmuştu.

2024'te Türkiye’nin en soğuk yeri Ardahan olmuştu

TÜRKİYE'NİN EN SOĞUK YERİ ERZURUM

Ardahan geçen yılki sırasını bu yıl Erzurum’a kaptırdı. Türkiye’nin en soğuk yeri bu yıl Erzurum oldu. Erzurum’un Palandöken ilçesinde sıcaklık eksi 6.6 olarak ölçüldü.

Meteoroloji’nin yaptığı ölçümler sonrasında hazırlanan en düşük sıcaklıklar listesinde ilk sırada Erzurum Palandöken Doğu Anadolu Gözlemevi yer aldı.

Bu yıl Türkiye'nin en soğuk yeri Erzurum oldu

BUZLANMA VE DON RİSKİ

Çok bulutlu ve yağışlı havanın etkili olduğu bölgede, yağışlar aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur, yüksek kesimleri yer yer kar yağışı şeklinde sürüyor. Öte yandan bölgede sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı da görülebiliyor. Erzurum’da hava sıcaklığının ilerleyen günlerde daha da düşmesi, bekleniyor.

Erzurum'da kar yağışı ve pus etkili

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, geçen yıl toplam 2058 gözlem istasyonundan aldığı verileri değerlendirerek 2024 Yılında Gerçekleşen Meteorolojik Uç Değerleri’ni yayınlamıştı.

2024 yılının en sıcak günü Şanlıurfa Ceylanpınar’da 20 Haziran 2024 tarihinde 47,8 derece olarak ölçülmüştü. İl merkezlerinde ölçülen en düşük sıcaklık değeri ise Ardahan’da 31 Ocak 2024 tarihinde eksi 31,3 derece olarak kayıtlara geçmişti.

Editör:ESMA KARAYEL

Haberle İlgili Daha Fazlası