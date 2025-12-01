İsveçli Gabriel Petersson, liseyi terk ettikten sonra ChatGPT ile kendi kendini eğitti. Kariyer basamaklarını hızla tırmanan genç, doktora seviyesindeki mühendislerin çalıştığı OpenAI’nın Sora ekibine katılmayı başardı.

‘Geleneksel eğitim sistemini reddederek lise eğitimini tamamlamayan’ İsveçli Gabriel Petersson, dev yapay zeka şirketi OpenAI bünyesindeki Sora ekibine katıldı.

KENDİ KENDİNİ EĞİTTİ

Business Insider'ın haberine göre, OpenAI'ın metinden videoya görüntü oluşturma teknolojisi üzerinde çalışan Sora ekibinde genellikle doktora derecesi gerektiren bir pozisyona yerleşen Petersson, kendi kendini eğiterek, yapay zeka ile edindiği bilgiler sayesinde kariyer basamaklarını hızla tırmandı.

"BÜTÜN TEMEL BİLGİLERE CHATGPT ÜZERİNDEN ULAŞILABİLİR"

Geçtiğimiz Perşembe günü ‘Extraordinary’ ismili bir podcast programına konuşmacı olarak katılan genç, üniversitelerin artık temel bilgi üzerinde bir tekeli kalmadığını vurguladı. Genç mühendis, ihtiyaç duyulan her türlü temel bilgiye ChatGPT üzerinden kolaylıkla erişilebileceğini belirtti.

Gabriel Petterson'un Linkedin profili

2019’da liseden ayrılan genç, küçük bir girişime katıldığını ve burada zorunluluktan dolayı kodlama öğrenmek zorunda kaldığını söyledi. Peterrson, o dönemde ürün öneri sistemleri, veri toplama ve entegrasyon gibi konularda çalışma yapmak zorunda kaldığını da ekledi.

İnsanların en hızlı şekilde ‘yukarıdan aşağıya yaklaşımla’ öğrendiğinin altını çizen genç mühendis, makine öğrenimi için de aynı yaklaşımla çalıştığını söyledi. İşe, ChatGPT'ye hangi projeyi inşa edeceğini sormakla başlayan Petterson, daha sonra modele kod ürettirdi. Hatalarla karşılaştığında ise AI’ın yardımıyla bunları düzelttiğini söyledi.

Genç adam, bu yöntemle en baştan başlamaya gerek kalmadan tüm temel bilgiye ulaşılabileceğini belirterek, "Birdenbire tüm temel bilgilere sahip oluyorsunuz” dedi.

Gabriel Petterson



Yeni başlayanlara da tavsiyelerde buluan Petterson, "Şirketler sadece para kazanmak istiyor. Onlara nasıl para kazanacaklarını, kod yazabileceğinizi gösterirseniz, sizi işe alırlar." ifadelerinde bulundu.

Öte yandan kendisinin de Stanford Üniversitesi'ni yarıda bıraktığı bilinen OpenAI CEO'su Sam Altman, geçtiğimiz ay yaptığı bir açıklamada 20 yaşındaki girişimcilere imrendiğini söyledi.

Altman, günümüzde fırsatların inanılmaz derecede fazla olduğunu ve gençlerin inşa edebileceği pek çok şey bulunduğunu belirtiyor. Risk sermayesi şirketi Andreessen Horowitz ise mart ayında yayınladığı bir blog yazısında, 'oyun alanının genç girişimciler için eşitlendiğini' vurguladı.

Editör:ZEYNEP ERDİVANLI

