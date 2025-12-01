Oxford University Press, 2025 yılının kelimesini ‘Rage bait’ olarak belirledi. Türkçeye ‘öfke yemi’ olarak çevrilen bu kelime, genellikle sosyal medya akışında gezerken rastladığımız 'öfkeyi tetikleyen paylaşımlar'ı ifade ediyor.

Oxford, 2025 yılının kelimesini ‘Rage bait’ olarak belirledi. Öfke yemi anlamına gelen bu kelime, kasıtlı bir şekilde çevrimiçi etkileşimi artırmak için öfkeyi tetikleyen, kışkırtıcı veya incitici paylaşımları ifade ediyor.

İNSANLARI 'SİNİRLENDİREREK' ÇEKMEYE ÇALIŞIYORLAR

Sosyal medyadaki sitelerin görünürlüğünü artırmak için yayınladığı bu içeriklerin kullanıcılar tarafından merak edilip tıklanması isteniyor. Öfke yemi, bu noktada insanları sinirlendirerek onları çekmeye çalışıyor. BBC, ‘rage bait’in okuyucuyu bir içeriği izlemek veya okumaya çekmek için için kullanılan yöntem olan ‘clickbait’ teriminin bir kuzeni olduğunu belirtiyor.

Oxford’un bu seneki listesinde aura çiftliği ve biyolojik hile terimleri de yer alıyordu. BBC'nin aktardığına göre, bu terimlerin anlamları ise şu şekilde:

• Aura çiftçiliği : Kendine güven, soğukkanlılık veya gizem havası vermek amacıyla incelikli bir şekilde davranarak veya kendini sunarak etkileyici, çekici veya karizmatik bir kişilik veya kamusal imaj oluşturma.

• Biyolojik hile : Kişinin diyetini, egzersiz rutinini veya hayat tarzını değiştirerek ya da ilaçlar, takviyeler veya teknolojik cihazlar gibi diğer araçları kullanarak fiziksel veya zihinsel performansını, sağlığını, ömrünü veya refahını iyileştirmeye veya optimize etmeye çalışmak.

Rage bait ise bu terimleri halk oylamasında solladı ve OUP dil uzmanlarının aldığı nihai kararla birlikte yılın kelimesi seçildi. Oxford Languages Başkanı Casper Grathwohl, "Öfke tuzağı kelimesinin var olması ve kullanımında bu kadar büyük bir artış görülmesi, çevrimiçi ortamda çekilebileceğimiz manipülasyon taktiklerinin giderek daha fazla farkına varmamız anlamına geliyor" ifadelerinde bulundu.

GEÇTİĞİMİZ YILLARDA OXFORD'DA SEÇİLEN KELİMELER

Geçtiğimiz sene Oxford'un seçtiği kelime ise 'beyin çürümesi' olmuştu.

2023 yılında ise rizz yani cazibe, karizma yeteneği anlamına gelen kelime seçilmişti.

2022’de goblin mode yani keyfine düşkün, pandemiden sonra “normal hayata dön” baskısına tepki niteliğinde bir ifade yılın kelimesi olarak seçilmişti.

2021’de ise o yılın ana gündemini yansıtan vax yani aşılanmak kelimesi seçilmişti.

