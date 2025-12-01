Mersin'de bir binanın penceresindeki hırsız görünümlü cansız manken görenleri tedirgin ediyor. Telefona sarılan bazı vatandaşlar polisi ararken, cansız mankene taş atan olduğu da belirtildi. Cansız mankeni konumlandıran şirket müdürü ise gerçeği açıkladı.

Merkez Yenişehir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi İsmet İnönü Bulvarı üzerinde bulunan bir sigorta şirketi, hırsızlığa karşı farkındalık oluşturmak için ilginç çalışma yaptı.

Şirket yetkilileri yaklaşık 5 yıl önce binanın 1. katındaki pencereye, sırt çantalı ve kapüşonlu bir hırsızı andıran cansız manken konumlandırdı. Vatandaşları hırsızlığa karşı bilgilendirme ve sigorta yaptırmaya yönlendirme amacıyla yerleştirilen manken, aradan yıllar geçmesine rağmen hala birçok kişinin dikkatini çekiyor.

Sokaktan geçen bazı vatandaşlar, penceredeki cansız mankeni gerçek bir hırsız sanarak tereddüt yaşarken, kimileri taş atıyor, kimileri de polisi arıyor. Birkaç saniye dikkatli bakanlar ise aslında bunun sadece bir cansız manken olduğunu fark edince hem rahatlıyor hem de gülümsüyor.

GÖRENLER GERÇEK SANIYOR

Çevre esnaflarından Mete Aktaş, buradan vatandaşlar geçerken cansız mankeni gerçek zannettiklerini belirterek, "İki tane genç geçerken bana sordular, 'Abi buraya hırsız mı giriyor?' diye. Fakat ben onlara izah ettim, manken olduğunu söyledim. Gülüştüler." dedi.

Sokaktan sık sık geçen vatandaşlardan Buğru Şevik ise mankeni yıllardır gördüğünü ifade etti. Şevik,"Hırsız mankeni ilk gördüğüm gün, gece saat 12 sularıydı. İlk başta gerçek bir hırsız zannettim, 2-3 saniye dikkatli bakınca cansız manken olduğunu fark ettim" diye konuştu.

"BİZİ ARAYIP UYARMAYA ÇALIŞANLAR BİLE VAR"

Sigorta şirketinin Şube Müdürü Arzu Tekin, ev ve iş yerlerinde hırsızlığa karşı vatandaşları sigorta yaptırmaya teşvik etmek amacıyla bu uygulamayı bir farkındalık çalışması olarak hayata geçirdiklerini söyledi. Tekin, "Duyarlı vatandaşlarımız bazen bunun gerçek bir hırsız olduğunu zannederek taş atan da oluyor, polise ihbar etmek isteyen de. Hatta bizi arayıp uyarmaya çalışanlar bile var. Ancak manken olduğunu fark ettiklerinde hem gülüyorlar hem de oluşturduğumuz farkındalığın ne kadar etkili olduğunu söylüyorlar." dedi.

