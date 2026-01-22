Ankara'da akşam saatlerinde yoğunluğunu arttıran kar yağışı kentte sokakları beyaza bürüdü. Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışmaları yaptı.

Başkentte gün içerisinde belli aralıklarla yağan kar, akşam saatlerinde sokakları ve caddeleri beyaza bürüdü.

Ankara'da kar yağışı etkisini sürdürdü!

Kentte gün içerisinde hafif şekilde etkisini gösteren kar yağışı, akşam saatlerinde yoğunluğunu artırdı.

BİRÇOK BÖLGE BEYAZA BÜRÜNDÜ

Etkisini artıran yağış nedeniyle kentteki bazı sokak, cadde ve parklar beyaza büründü.

Ayrıca, Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yağışın etkili olduğu alanlarda kar küreme ve tuzlama çalışmaları yaptı.

