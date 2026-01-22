Anadolu Ajansı
Ankara'da kar yağışı etkisini sürdürdü!
Ankara'da akşam saatlerinde yoğunluğunu arttıran kar yağışı kentte sokakları beyaza bürüdü. Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışmaları yaptı.
Ankara'da gün boyu etkili olan kar yağışı akşam saatlerinde yoğunlaşıp sokakları beyaza çevirdi.
- Ankara'da gün boyu hafif etkili olan kar yağışı akşam saatlerinde yoğunlaştı.
- Yoğun kar yağışı nedeniyle kentteki bazı sokaklar, caddeler ve parklar beyaza büründü.
- Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yağışın etkili olduğu bölgelerde kar küreme ve tuzlama çalışmaları yürüttü.
Başkentte gün içerisinde belli aralıklarla yağan kar, akşam saatlerinde sokakları ve caddeleri beyaza bürüdü.
Kentte gün içerisinde hafif şekilde etkisini gösteren kar yağışı, akşam saatlerinde yoğunluğunu artırdı.
BİRÇOK BÖLGE BEYAZA BÜRÜNDÜ
Etkisini artıran yağış nedeniyle kentteki bazı sokak, cadde ve parklar beyaza büründü.
Ayrıca, Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yağışın etkili olduğu alanlarda kar küreme ve tuzlama çalışmaları yaptı.
