Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 23 Ocak Cuma günü için 26 ilde sarı kodlu uyarı yayımladı. Doğuda kuvvetli kar, batı ve güney kıyılarında ise sağanak ve yer yer şiddetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre, batı bölgelerde hava sıcaklıkları artarken yer yer sağanak yağışlar görülecek. Doğu bölgelerde kar yağışının etkisini sürdürmesi beklenirken, Karadeniz ve Akdeniz’de de yağışlar etkili olacak. İç Anadolu Bölgesi’nde ise özellikle yüksek kesimlerde kar yağışı bekleniyor.

METEOROLOJİ'DEN 26 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 23 Ocak Cuma günü Adıyaman’dan Antalya’ya, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ağırlıklı olmak üzere 26 il için sarı kodlu meteorolojik uyarı yayımladı. Uyarı kapsamında Adıyaman, Antalya, Bingöl, Bitlis, Burdur, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Isparta, Kayseri, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Nevşehir, Siirt, Sivas, Tunceli, Şanlıurfa, Yozgat, Batman, Şırnak, Kilis ve Osmaniye yer alıyor.

Batıda sağanak doğuda kar! Meteoroloji'den 26 il için uyarı yayımladı

DOĞUDA KAR BATIDA YAĞMUR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz kıyıları dışında tüm Yurdun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Kıyılarda yağmur ve sağanak yağışlı, batı bölgelerde yağmur ve karla karışık yağmur, yağış alan diğer yerlerde kar şeklinde görülecek olan yağışların; Marmara’nın batısı, Kıyı Ege, Hatay'da kuvvetli yağış, Antalya çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli yağış, Güneydoğu Anadolu ile Sivas, Kayseri, Yozgat, Nevşehir, Elazığ, Tunceli, Bitlis, Bingöl, Malatya, Kahramanmaraş ve Osmaniye çevrelerinde kuvvetli kar yağışı olması bekleniyor.

Rüzgarın; Batı ve Orta Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde güneyli yönlerden, Doğu Akdeniz’de kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/saat) esmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Hava sıcaklığının kuzey, iç ve batı kesimlerde artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.

