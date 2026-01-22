Ankara'da kar yağacak mı, ne zaman kar yağışı bekleniyor? 22-26 Ocak Ankara hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ankara hava durumuna ilişkin haftalık verileri paylaştı. Bugün Ankara'da hafif kar yağışı ve düşük hava sıcaklıkları gözlemleniriken vatandaşlar ''Ankara'da kar yağacak mı, ne zaman kar yağışı bekleniyor?'' sorusunu da gündeme taşıdı. İşte 22-26 Ocak Ankara hava durumu...
Başkent Ankara’da hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte gözler yeniden kar ihtimaline çevrildi. Ocak ayının son haftasına girilirken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan haftalık hava durumu verileri de merak ediliyor. Peki, Ankara'da kar yağacak mı, ne zaman kar yağışı bekleniyor? İşte Ankara hava durumu...
ANKARA'DA KAR YAĞACAK MI, NE ZAMAN KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR?
Ankara’da bu hafta da soğuk ve yağışlı hava etkisini sürdürüyor. 22 Ocak itibarıyla Ankara genelinde hafif kar yağışı ve karla karışık yağmur görülürken, sıcaklıkların sıfıra yakın seyretmesi bekleniyor. Tahminlere göre Ankara’da kısa süreli kar geçişleri bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde sıcaklıkların düşmesiyle birlikte yüksek kesimlerde kar ihtimali olduğu da belirtildi. Yağışların büyük bölümünün yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor.
22-26 OCAK ANKARA HAVA DURUMU
|TARİH
|TAHMİN EDİLEN
|GEÇMİŞTE GERÇEKLEŞEN (1991 - 2020)
|Hadise
|Sıcaklık (°C)
|Nem (%)
|Rüzgar (km/sa)
|Uç Sıcaklık (°C)
|Ortalama Sıcaklık (°C)
|En Düşük
|En Yüksek
|En Düşük
|En Yüksek
|Yön
|Hız
|En Düşük
|En Yüksek
|En Düşük
|En Yüksek
|22 Ocak Perşembe
|
|-1
|5
|37
|87
|
|9
|-11,4
|12,7
|-3,3
|2,8
|23 Ocak Cuma
|
|0
|9
|68
|96
|
|9
|-13
|10,2
|-4
|2,9
|24 Ocak Cumartesi
|
|1
|8
|76
|95
|
|7
|-18,3
|13,2
|-5,3
|2,9
|25 Ocak Pazar
|
|2
|11
|67
|96
|
|8
|-15
|11,4
|-4,2
|3,3
|26 Ocak Pazartesi
|
|2
|12
|58
|93
|
|17
|-13,3
|12,6
|-3,4
|4,8