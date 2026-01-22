Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ankara hava durumuna ilişkin haftalık verileri paylaştı. Bugün Ankara'da hafif kar yağışı ve düşük hava sıcaklıkları gözlemleniriken vatandaşlar ''Ankara'da kar yağacak mı, ne zaman kar yağışı bekleniyor?'' sorusunu da gündeme taşıdı. İşte 22-26 Ocak Ankara hava durumu...

Başkent Ankara’da hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte gözler yeniden kar ihtimaline çevrildi. Ocak ayının son haftasına girilirken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan haftalık hava durumu verileri de merak ediliyor. Peki, Ankara'da kar yağacak mı, ne zaman kar yağışı bekleniyor? İşte Ankara hava durumu...

Ankara’da bu hafta da soğuk ve yağışlı hava etkisini sürdürüyor. 22 Ocak itibarıyla Ankara genelinde hafif kar yağışı ve karla karışık yağmur görülürken, sıcaklıkların sıfıra yakın seyretmesi bekleniyor. Tahminlere göre Ankara’da kısa süreli kar geçişleri bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde sıcaklıkların düşmesiyle birlikte yüksek kesimlerde kar ihtimali olduğu da belirtildi. Yağışların büyük bölümünün yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor.

TARİH TAHMİN EDİLEN GEÇMİŞTE GERÇEKLEŞEN (1991 - 2020) Hadise Sıcaklık (°C) Nem (%) Rüzgar (km/sa) Uç Sıcaklık (°C) Ortalama Sıcaklık (°C) En Düşük En Yüksek En Düşük En Yüksek Yön Hız En Düşük En Yüksek En Düşük En Yüksek 22 Ocak Perşembe Ankara'da kar yağacak mı, ne zaman kar yağışı bekleniyor? 22-26 Ocak Ankara hava durumu -1 5 37 87 Ankara'da kar yağacak mı, ne zaman kar yağışı bekleniyor? 22-26 Ocak Ankara hava durumu 9 -11,4 12,7 -3,3 2,8 23 Ocak Cuma Ankara'da kar yağacak mı, ne zaman kar yağışı bekleniyor? 22-26 Ocak Ankara hava durumu 0 9 68 96 Ankara'da kar yağacak mı, ne zaman kar yağışı bekleniyor? 22-26 Ocak Ankara hava durumu 9 -13 10,2 -4 2,9 24 Ocak Cumartesi Ankara'da kar yağacak mı, ne zaman kar yağışı bekleniyor? 22-26 Ocak Ankara hava durumu 1 8 76 95 Ankara'da kar yağacak mı, ne zaman kar yağışı bekleniyor? 22-26 Ocak Ankara hava durumu 7 -18,3 13,2 -5,3 2,9 25 Ocak Pazar Ankara'da kar yağacak mı, ne zaman kar yağışı bekleniyor? 22-26 Ocak Ankara hava durumu 2 11 67 96 Ankara'da kar yağacak mı, ne zaman kar yağışı bekleniyor? 22-26 Ocak Ankara hava durumu 8 -15 11,4 -4,2 3,3 26 Ocak Pazartesi Ankara'da kar yağacak mı, ne zaman kar yağışı bekleniyor? 22-26 Ocak Ankara hava durumu 2 12 58 93 Ankara'da kar yağacak mı, ne zaman kar yağışı bekleniyor? 22-26 Ocak Ankara hava durumu 17 -13,3 12,6 -3,4 4,8

