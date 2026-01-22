Meteoroloji’nin son raporuna göre 9 ilde sağanak yağış, 14 ilde ise kar yağışı bekleniyor. Rapora göre Ege, Batı Akdeniz, Güneydoğu Anadolu’da yağışlar sabah saatlerinde etkili olacak. Ülke genelinde ise havanın çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor. İşte sağanak ve kar yağışı beklenen o iller…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugünkü hava durumu raporunu yayınladı. Rapora göre, 9 ilde gök gürültülü sağanak yağış, 14 ilde ise kar yağışı bekleniyor. İşte ülke genelindeki bugünkü hava durumu ve sağanak ile kar yağışı beklenen iller…

ÇOK SAYIDA BÖLGEDE SAĞANAK

Meteoroloji’nin bugünkü raporuna göre, ülke genelinde hava parçalı bulutlu olacak. Buna göre Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı (Hakkari ve Van hariç) ile Ordu ve Giresun'un iç kesimlerinde sağanak yağış bekleniyor.

Kıyı kesimlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak, iç ve batı kesimlerde yağmur ve karla karışık yağmur beklenirken, Ege ve Batı Akdeniz kıyılarında yağışların yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olacağı tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI NASIL OLACAK?

Son rapora göre hava sıcaklığının kuzey, iç ve batı kesimlerde artacağı, yurdun kuzey kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden, Doğu Akdeniz'de kuzeydoğu ve doğulu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

Öte yandan Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusu ise çığ tehlikesine karşı uyardı.

SAĞANAK NERELERDE KUVVETLİ OLACAK?

Meteoroloji’nin son değerlendirmesine göre Kıyı Ege'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların sabah saatlerinden itibaren;

İzmir, Aydın ve Muğla çevreleri ile Manisa'nın batı, Balıkesir'in batı kıyı ilçelerinde yerel kuvvetli (21-60 kg/m2) olması bekleniyor.

Batı Akdeniz'de görülecek yağışların, Antalya il geneli ile Isparta'nın güney, Burdur'un doğu çevrelerinde gök gürültülü sağanak, bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.

Doğu Akdeniz'in doğusu ile Güneydoğu Anadolu'da görülecek kar yağışlarının Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevreleri ile Kahramanmaraş'ın güney, Osmaniye'nin doğu ve Şanlıurfa'nın batısında kuvvetli (10-20 cm) olması bekleniyor.

9 İLDE SAĞANAK ALARMI

Meteoroloji’nin sağanak yağış uyarısı yaptığı iller şöyle;

Çanakkale, Edirne, İstanbul, Kırklareli, İzmir, Manisa, Adana, Antalya, Hatay

14 İLDE KAR YAĞIŞI

Kar yağışı uyarısı yapılan iller ise şöyle;

Afyonkarahisar, Denizli, Isparta, Hatay, Ankara, Çankırı, Eskişehir, Kayseri, Bolu, Malatya, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Siirt.

