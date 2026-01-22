İhlas Haber Ajansı
70 milyon lirasını jandarmaya bağışladı! Bursalı çiftçiye plaket verildi
İnegöl'lü 78 yaşındaki çiftçi Abdullah Kaptan, öldükten sonra kullanılmak üzere tarlaları, evleri ve yazlıkları gibi 70 milyon değerindeki mal varlığını Jandarma Asayiş Vakfı'na bağışladı.

78 yaşındaki Bursa İnegöl çiftçi Abdullah Kaptan, öldükten sonra kullanılmak üzere mal varlığını Jandarma Asayiş Vakfı'na bağışladı.
- Kaptan, tarlalar, evler ve yazlıklarından oluşan yaklaşık 70 milyon değerindeki mal varlığını bağışladı.
- Bursa İl Jandarma Komutanı Tümgeneral İdris Tataroğlu, JAV Genel Müdürü Mehmet Boyraz ve JAV Yatırım ve İştirakler Müdürü Hakan Başkaya, Kaptan'a plaket takdim etti.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde çiftçilik yapan 78 yaşındaki Abdullah Kaptan, öldükten sonra kullanılmak üzere tüm mal varlığını Jandarma Asayiş Vakfı'na bağışladı.
İnegöllü çiftçi Abdullah Kaptan, tarlalar, evler ve yazlıklarından oluşan yaklaşık 70 milyon değerindeki mal varlığını Jandarma Asayiş Vakfı'na bağışladı.
Jandarma Asayiş Vakfı'na bağışta bulunan Abdullah Kaptan'a, Bursa İl Jandarma Komutanı Tümgeneral İdris Tataroğlu, JAV Genel Müdürü Mehmet Boyraz, JAV Yatırım ve İştirakler Müdürü Hakan Başkaya tarafından plaket takdim etti.
