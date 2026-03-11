ABD yönetiminin, İsrail'den İran'daki petrol tesislerini hedef almamasını istediği iddia edildi. Trump'ın "kıyamet senaryosu" olarak gördüğü bu saldırıların, Körfez ülkelerine yönelik bir misillemeye yol açmasından ve sivil halkın zarar görmesinden endişe ediliyor.

Axios’un haberine göre, ABD ve İsrail’in 28 Şubat’tan bu yana İran’da enerji altyapısına yönelik yürüttüğü saldırılar gündeme geldi.

İsrailli bir yetkili, ABD yönetiminin İran’daki enerji ve petrol tesislerine tekrar saldırı düzenlenmemesi konusunda İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir’e doğrudan mesaj gönderdiğini açıkladı.

Bir başka İsrailli yetkili de "ABD, ileride İran'daki petrol tesislerine yönelik herhangi bir saldırı öncesinde onları bilgilendirmemizi istedi" dedi.

"KIYAMET SENARYOSU"

Konuyla ilgili bilgi sahibi bir kaynak, ABD yönetiminin bu kararında, bu tür saldırıların "İran halkına zarar vermesinin", çatışmaların bitmesinin ardından İran'daki petrol sektörüyle işbirliği hedeflenmesinin ve Körfez ülkelerindeki benzer hedeflere misilleme ihtimalinin etkili olduğunu söyledi.

Kimliği açıklanmayan kaynak, ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'ın enerji ve petrol altyapısına yönelik saldırıları "kıyamet senaryosu" olarak değerlendirdiğini ancak İran'ın Körfez ülkelerindeki petrol tesislerine saldırması halinde başvurulacak bir seçenek olarak gördüğünü ifade etti.

NELER OLMUŞTU?

İsrail, İran'ın başkenti Tahran'daki rafineri ve petrol depolama alanlarını hedef almış, İran da buna karşılık Hayfa Rafinerisi'ne saldırı düzenlediğini duyurmuştu.

Axios'un 8 Mart'taki haberinde, ABD yönetiminin, İsrail'in İran'daki petrol depolarına düzenlediği hava saldırılarının kapsamından rahatsızlık duyduğu iddia edilmişti.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD ve İsrail'in ülkedeki "altyapıya saldırı başlatması" durumunda, kendilerinin de bölgedeki "altyapıları hedef alacağını" söylemişti.

