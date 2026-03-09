Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Orta Doğu'daki savaş nedeniyle küresel belirsizliklerin arttığı ve enerji fiyatlarında dalgalanmaların yaşandığı bir döneme dikkat çekerek piyasaları değerlendirdi. Petrol fiyatlarındaki hareketliliğin kalıcı olmayabileceğini belirten Şimşek, güçlü temellere sahip ekonomilerin bu tür şoklara karşı hızlı toparlanma kapasitesine sahip olduğunu vurguladı. Bakan Şimşek, ekonomi yönetiminin gelişmeleri yakından takip ettiğini ve gerekli tedbirlerin alındığını ifade etti.

ABD-İsrail ile İran arasında tırmanan savaş, küresel piyasalarda belirsizliği artırırken, enerji fiyatlarında da sert dalgalanmalar yaşanıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda küresel gelişmelerin ekonomiye etkisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

KÜRESEL BELİRSİZLİK VURGUSU

Bakan Şimşek, dünyada belirsizliklerin yüksek seyrettiği bir dönemden geçildiğine dikkat çekerek, "Küresel belirsizliklerin yüksek seyrettiği ve enerji fiyatlarında sert dalgalanmaların yaşandığı bir dönemden geçiyoruz." ifadelerini kullandı.

"ŞOKLAR KALICI DEĞİL"

Enerji fiyatlarındaki hareketliliğe ilişkin değerlendirmelerde bulunan Şimşek, geçmiş deneyimlerin bu tür dalgalanmaların kalıcı olmadığını gösterdiğini belirtti. Şimşek, "Geçmiş tecrübeler bu tür şokların kalıcı olmadığını gösteriyor. Vadeli petrol piyasalarındaki fiyatlamalar da mevcut hareketin geçici olabileceğine işaret ediyor." dedi.

"GÜÇLÜ EKONOMİLER HIZLA TOPARLANIR"

Ekonominin dayanıklılığına vurgu yapan Şimşek, sağlam temellere sahip ekonomilerin bu tür dalgalanmalara karşı daha hızlı dengeye kavuştuğunu ifade etti. Şimşek, "Temelleri güçlü olan ekonomiler hızla dengelenme ve toparlanma kapasitesine sahiptir." değerlendirmesinde bulundu.

"GELİŞMELERİ YAKINDAN TAKİP EDİYOR VE GEREKLİ TEDBİRLERİ ALIYORUZ"

Gelişmelerin yakından izlendiğini belirten Şimşek, ekonomi yönetiminin gerekli adımları attığını vurguladı. Şimşek, "Ekonomi yönetimi olarak gelişmeleri yakından takip ediyor ve gerekli tedbirleri alıyoruz. Vatandaşlarımızın, yatırımcıların ve firmalarımızın bu süreci rasyonel bir şekilde değerlendirmesi önem arz ediyor." ifadelerini kullandı.

