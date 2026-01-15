İmamoğlu’nun diploma davası öncesi cezaevi önünde yaşanan gerginlik tepkilere yol açtı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, jandarmaya yönelik hakaretlere sert sözlerle karşılık verirken, Jandarma Genel Komutanlığı da olayla ilgili başlatılan hukuki sürecin takipçisi olacaklarını açıkladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin görevden alınan Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun iptal edilen diplomasıyla ilgili açılan davada, duruşmadan çok CHP’lilerin cezaevi önündeki tavrı gündem oldu.

Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü’nde görülen duruşma öncesi bazı partililer ve milletvekilleri, salonun küçük olduğu gerekçesiyle jandarmaya tepki gösterdi. Yaşanan gerginlik kısa sürede arbedeye dönüştü.

Olaylar sırasında CHP İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş’ın görevli jandarma personeline hakaret ettiği, bazı partililerin de güvenlik güçlerine yönelik çirkin ifadeler kullandığı öne sürüldü. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından, vatandaşlardan güvenlik güçlerine destek mesajları geldi.

YERLİKAYA'DAN SERT TEPKİ: HANGİ CÜRETLE!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da "Hadsizce jandarmamıza hakaret eden CHP milletvekili ve yanındaki şahıs… O asil üniformayı taşıyan jandarmamızın şerefine hangi cüretle dil uzatırsınız? Hangi cüretle İsrail askerleriyle kıyaslarsınız? Ettiğiniz hakaretlerin bedelini elbette hem milletimizin vicdanı hem de hukuk önünde ödeyeceksiniz" ifadeleriyle tepki gösterirken olayla ilgili soruşturma da başlatıldı.

"SÜRECİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

Tepkilerden biri de Jandarma Genel Komutanlığından geldi. Kurum Marmara Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde jandarmaya yönelik hakarete ilişkin, "Kanunların verdiği yetki çerçevesinde güvenliği sağlamakla görevli ve görevini hukukun çizdiği sınırlar içerisinde büyük bir özveri ve fedakarlıkla yerine getiren jandarma personelimize yönelik hakaret içerikli sözler sarf eden şahısları şiddetle kınıyoruz." ifadesini kullandı.

Jandarma Genel Komutanlığından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İstanbul 5. İdari Mahkemesince görülmekte olan 'resmi belgede sahtecilik' davası kapsamında, Marmara Cezaevi 4 no'lu duruşma salonunda, kanunların verdiği yetki çerçevesinde güvenliği sağlamakla görevli ve görevini hukukun çizdiği sınırlar içerisinde büyük bir özveri ve fedakarlıkla yerine getiren jandarma personelimize yönelik hakaret içerikli sözler sarf eden şahısları şiddetle kınıyoruz. Konu ile ilgili başlatılan hukuki sürecin takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz."

