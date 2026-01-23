Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR YAŞAM RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Abonelik
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play

Villa’ya karşı apartman katı

Sadık Söztutan
Sadık Söztutan sadik.soztutan@tg.com.tr
Dinle
Kaydet
Türkiye Gazetesi
Villa’ya karşı apartman katı
0:00 0:00
1x
a- | +A

Dakika bir hata bir… Fenerbahçe’nin baskın başladığı maçta, Portekizli hakem, Buendia’nın İsmail’in ayağını çiğnemesini es geçti.

Tedesco’nun “yorgun” diyerek Talisca’yı yanında oturtmasının şaşkınlığını, Fred’in on birde oynaması ile tolere ettim. Çünkü Fred bu takıma yakışıyor. İsmail - Fred ikilisi ideal göbek bence…

On beş dakikalık saltanatımız bitti ve adamlar ablukayı başlattı. 25’te İsmail’in “asistine” Avrupa gediklisi Sancho kafayı vurup şok golü atıverdi. Ve ilk yarı oyun olarak da pozisyon olarak da skor olarak da İngilizlerin üstünlüğüyle bitti.

Savunma disiplini

55. dakikada Semedo çıktı, Talisca girdi ve Fenerbahçe normale döndü. Nitekim temsilcimizin en net fırsatlarını Talisca buldu. Ama Bizot’un kaleciliği tuttu.

Onlar attı ofsayt, biz attık ofsayt… Duran ve Asensio, klasik İngiliz savunma disiplini ile oynayan eski takımlarına karşı etkili olamadı.

Neticede Liverpool, Manchester, Chelsea gibi devlerin üstünde, Premier Lig’in averajla ikincisi, İngiliz futbol anlayışının temsilcisi Aston Villa’ya yenildik.

Öte yandan, bir katır yükü para verip Guendouzi’yi, Musaba’yı alıyorsun, statüye takılıyorsun. O statüyü rulo yapıp, futbolu yönetenlerin cebine koyacaksın.

Maçın adamı: Victor Lindelöf

Sadık Söztutan'ın önceki yazıları...

YAZARIN SON YAZILARI
Tüm Yazıları
GÜNÜN YAZARLARI
ÖNE ÇIKANLAR
Noa Lang, Galatasaray için İstanbul'da
Noa Lang, Galatasaray için İstanbul'da
Kaydet
Meclis'te kabul edildi! En düşük emekli aylığı 20 bin TL
Meclis'te kabul edildi! En düşük emekli aylığı 20 bin TL
Kaydet
Yılmaz Güney şiddeti yine gündemde
Yılmaz Güney şiddeti yine gündemde
Kaydet