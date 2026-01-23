Villa’ya karşı apartman katı

Dakika bir hata bir… Fenerbahçe’nin baskın başladığı maçta, Portekizli hakem, Buendia’nın İsmail’in ayağını çiğnemesini es geçti.

Tedesco’nun “yorgun” diyerek Talisca’yı yanında oturtmasının şaşkınlığını, Fred’in on birde oynaması ile tolere ettim. Çünkü Fred bu takıma yakışıyor. İsmail - Fred ikilisi ideal göbek bence…

On beş dakikalık saltanatımız bitti ve adamlar ablukayı başlattı. 25’te İsmail’in “asistine” Avrupa gediklisi Sancho kafayı vurup şok golü atıverdi. Ve ilk yarı oyun olarak da pozisyon olarak da skor olarak da İngilizlerin üstünlüğüyle bitti.

Savunma disiplini

55. dakikada Semedo çıktı, Talisca girdi ve Fenerbahçe normale döndü. Nitekim temsilcimizin en net fırsatlarını Talisca buldu. Ama Bizot’un kaleciliği tuttu.

Onlar attı ofsayt, biz attık ofsayt… Duran ve Asensio, klasik İngiliz savunma disiplini ile oynayan eski takımlarına karşı etkili olamadı.

Neticede Liverpool, Manchester, Chelsea gibi devlerin üstünde, Premier Lig’in averajla ikincisi, İngiliz futbol anlayışının temsilcisi Aston Villa’ya yenildik.

Öte yandan, bir katır yükü para verip Guendouzi’yi, Musaba’yı alıyorsun, statüye takılıyorsun. O statüyü rulo yapıp, futbolu yönetenlerin cebine koyacaksın.

Maçın adamı: Victor Lindelöf

Sadık Söztutan'ın önceki yazıları...