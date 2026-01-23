Metro İstanbul, M5 Üsküdar-Samandıra hattında entegrasyon testleri nedeniyle geçici kapanma yapılacağını açıkladı. Üsküdar-Sultanbeyli metro hattını kullanan vatandaşlar sürecin ayrıntılarını merak ediyor. Peki, M5 Üsküdar-Sultanbeyli metro hattı neden kapalı, ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Metro İstanbul’un açıklaması sonrası Üsküdar-Sultanbeyli metro hattı M5 ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Yapılan açıklamaya göre, M5 Üsküdar-Samandıra Metro Hattı geçici süreyle hizmet veremeyecek. Yetkililer, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için resmi kanallar üzerinden bilgilendirme yaptı. Açıklamada, Üsküdar-Sultanbeyli metro hattının yeniden hizmete gireceği tarih de paylaşıldı.

M5 METRO HATTI NE ZAMAN AÇILACAK?

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada;

"Değerli yolcularımız;

Üsküdar Sultanbeyli’ye kavuşuyor

Samandıra Merkez–Sultanbeyli uzatma etabının hizmete açılmasıyla birlikte, Üsküdar–Sultanbeyli arasında ulaşım süresi 150 dakikadan 50 dakikaya düşecek.

Uzatma etabının entegrasyon çalışmaları kapsamında yapılması zorunlu testler nedeniyle M5 Üsküdar–Samandıra Metro Hattı’nda belirtilen tarihlerde işletme düzenlemesi yapılacaktır.

Bu kapsamda;

23 Ocak Cuma günü saat 23.59 itibarıyla hat geçici olarak işletmeye kapatılacak,

24 Ocak Cumartesi ve 25 Ocak Pazar günleri hizmet verilemeyecek ve bu günlerde Gece Metrosu hizmeti sunulamayacak,

26 Ocak Pazartesi günü saat 06.00 itibarıyla hat yeniden işletmeye açılacaktır.

Bu süre boyunca, Gece Metrosu seferleri süresini de kapsayacak şekilde, hat güzergâhında İETT otobüsleriyle ulaşım sağlanacaktır.

Anlayışınız için teşekkür ederiz."

denildi.

