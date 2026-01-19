Metro İstanbul, Üsküdar–Sultanbeyli uzatma etabının hizmete açılmasına yönelik çalışmalar kapsamında M5 Üsküdar–Samandıra Metro Hattı’nda geçici işletme düzenlemesine gidileceğini duyurdu. Düzenleme nedeniyle M5 Üsküdar–Samandıra Metro Hattı 24-25 Ocak tarihlerinde işletmeye kapılacak.

M5 Üsküdar–Samandıra Metro Hattı 24-25 Ocak tarihlerinde kapalı mı, neden kapalı?

METRO İSTANBUL'DAN AÇIKLAMA

Samandıra Merkez–Sultanbeyli uzatma etabının hizmete açılmasıyla birlikte, Üsküdar–Sultanbeyli arasında ulaşım süresi 150 dakikadan 50 dakikaya düşecek.

Uzatma etabının entegrasyon çalışmaları kapsamında yapılması zorunlu testler nedeniyle M5 Üsküdar–Samandıra Metro Hattı’nda belirtilen tarihlerde işletme düzenlemesi yapılacaktır.

"Bu kapsamda;

23 Ocak Cuma günü saat 00.00 itibarıyla hat geçici olarak işletmeye kapatılacak,

24 Ocak Cumartesi ve 25 Ocak Pazar günleri hizmet verilemeyecek ve bu günlerde Gece Metrosu hizmeti sunulamayacak,

26 Ocak Pazartesi günü saat 06.00 itibarıyla hat yeniden işletmeye açılacaktır.

Bu süre boyunca, Gece Metrosu seferleri süresini de kapsayacak şekilde, hat güzergâhında İETT otobüsleriyle ulaşım sağlanacaktır.

Anlayışınız için teşekkür ederiz." denildi.



