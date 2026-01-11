İstanbul'da metro durağı yakınlarında yangın paniği!
Bakırköy’de Yenibosna Metro Durağı yanında elektrik kablolarında çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiyenin müdahalesiyle alevler kısa sürede söndürüldü.
Bakırköy’de Yenibosna Metro Durağı yakınındaki elektrik kablolarında çıkan yangın paniğe yol açtı. Ataköy Mahallesi’nde saat 22.00 sıralarında meydana gelen olayda, alevler zaman zaman patlamalarla birlikte yükseldi.
Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı.
Çalışmaların ardından yangın tamamen söndürülürken, olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadığı bildirildi.