TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Kastamonu’da inşa edilecek 2 bin 380 konut için kura heyecanı sürüyor. 23 Ocak Cuma güünü 14.30'da başlayan kura çekilişinin ardından gözler isim listesi sorgulama ekranına çevrildi.

Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı sosyal konut hamlelerinden biri olarak gösterilen TOKİ 500 bin konut projesinde Kastamonu etabı bugün gerçekleştirilen kura çekimiyle devam ediyor. Hak sahibi olacak isimlerin belirleneceği çekiliş ile vatandaşlar sonuçların ne zaman ve nereden öğrenileceğini araştırıyor. İşte, TOKİ Kastamonu kura sonuçları tam isim listesi sorgulama!

TOKİ KASTAMONU KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

TOKİ Kastamonu kura sonuçları henüz açıklanmadı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen kura çekimi, 23 Ocak 2026 Cuma günü saat 14.30’da noter huzurunda gerçekleştiriliyor.

Kura işlemlerinin tamamlanmasının ardından asil ve yedek hak sahiplerine ait sonuçların kısa süre içinde TOKİ tarafından erişime açılması bekleniyor. Kura tamamlandığında haberimiz güncellenecektir.

TOKİ Kastamonu kura sonuçları tam isim listesi sorgulama! Sonuçlar nasıl öğrenilir?

TOKİ KASTAMONU KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ SORGULAMA

Kura çekimi tamamlandıktan sonra Kastamonu TOKİ hak sahipliği sonuçları, TOKİ’nin resmi internet sitesi ve e-Devlet sistemi üzerinden sorgulanabilecek. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ile giriş yaparak asil veya yedek listede yer alıp almadıklarını öğrenebilecek. Ayrıca kura çekimi, TOKİ’nin resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayımlanıyor. Canlı yayını takip eden vatandaşlar, isimlerini çekiliş sırasında da kontrol edebiliyor.

TOKİ Kastamonu kura sonuçları tam isim listesi sorgulama! Sonuçlar nasıl öğrenilir?

TOKİ KASTAMONU KURA SONUÇLARI SORGULAMA

500 BİN KONUT KASTAMONU’DA NEREYE YAPILACAK?

Merkez: 830

Abana: 63

Ağlı: 100

Araç: 80

Azdavay: 63

Cide: 100

Çatalzeytin: 30

Daday: 50

Devrekani: 100

Hanönü: 50

İhsangazi: 100

İnebolu: 79

Küre: 30

Pınarbaşı: 94

Seydiler: 120

Şenpazar: 41

Taşköprü: 300

Tosya: 150

Haberle İlgili Daha Fazlası