Manisa’da TOKİ’nin 7.459 sosyal konut için düzenlediği hak sahipliği belirleme kura çekimi başladı. Noter huzurunda yapılan çekiliş sonrası, kazanan asil ve yedek aday listeleri paylaşılacak Adaylar, TOKİ Manisa kura sonuçlarını ve kura sonuçları isim listelerini öğrenmek için resmi kaynaklara yöneliyor. Peki, TOKİ Manisa kura sonuçları nasıl öğrenilir?

MANİSA CANLI KURA SAYFASI AÇILDI

TOKİ Manisa sosyal konut kura çekimi 23 Ocak saat 11.00 itibarıyla Celal Bayar Üniversitesi Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde başladı. Kura sonucunda Manisa'da 7 bin 459 sosyal konut için hak sahipleri belirlenecek. Kura süreci TOKİ'nin resmi YouTube hesabında canlı olarak yayımlanacak.

TOKİ MANİSA CANLI YAYIN EKRANI İÇİN TIKLAYIN

TOKİ MANİSA KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Kura çekimlerinin ardından asil ve yedek hak sahiplerine ilişkin listeler açıklanacak. Vatandaşlar sonuçları TOKİ'nin resmi web sitesi www.toki.gov.tr ya da e-Devlet www.turkiye.gov.tr üzerinden T.C. kimlik numaralarıyla giriş yaparak öğrenebilecek.

MANİSA'DA KAÇ SOSYAL KONUT İNŞA EDİLECEK?

Merkez (Şehzadeler – Yunusemre): 3.500

Akshisar: 1.000

Alaşehir:200

Demirci: 200

Gölmarmara: 110

GÖRDES: 100

KIRKAĞAÇ: 49

Kula:350

Salihli: 500

Saruhanlı: 350

Selendi: 100

Soma: 250

Turgutlu: 750

23 OCAK TARİHLİ DİĞER TOKİ KURALARI

23 Ocak’ta Manisa iliyle başlayan kura çekimleri, Kastamonu ve Sivas illeriyle devam edecek. Sivas hak sahipliği kurası saat 14.00’da başlayacak TOKİ Kastamonu hak sahipliği kura çekimi ise bugün saat 14.30’da düzenlenecek.

