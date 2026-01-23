TOKİ Manisa kura sonuçları ile isim listeleri açıklanıyor! CANLI kura ekranı açıldı
Manisa’da TOKİ’nin 7.459 sosyal konut için düzenlediği hak sahipliği belirleme kura çekimi başladı. Noter huzurunda yapılan çekiliş sonrası, kazanan asil ve yedek aday listeleri paylaşılacak Adaylar, TOKİ Manisa kura sonuçlarını ve kura sonuçları isim listelerini öğrenmek için resmi kaynaklara yöneliyor. Peki, TOKİ Manisa kura sonuçları nasıl öğrenilir?
Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığının hayata geçirdiği Yüzyılın Konut Projesi'nin kura çekimleri Manisa ile devam ediyor. Manisa'da inşa edilecek sosyal konutlar için başvuruda bulunan vatandaşlar, TOKİ'nin canlı yayın sayfasını inceliyor. TOKİ Manisa kura çekimi, asil ve yedek hak sahiplerinin belirlenmesi amacıyla noter huzurunda gerçekleştiriliyor. Peki, TOKİ Manisa kura sonuçları ve isim listesi nasıl öğrenilir?
MANİSA CANLI KURA SAYFASI AÇILDI
TOKİ Manisa sosyal konut kura çekimi 23 Ocak saat 11.00 itibarıyla Celal Bayar Üniversitesi Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde başladı. Kura sonucunda Manisa'da 7 bin 459 sosyal konut için hak sahipleri belirlenecek. Kura süreci TOKİ'nin resmi YouTube hesabında canlı olarak yayımlanacak.
TOKİ MANİSA CANLI YAYIN EKRANI İÇİN TIKLAYIN
TOKİ MANİSA KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Kura çekimlerinin ardından asil ve yedek hak sahiplerine ilişkin listeler açıklanacak. Vatandaşlar sonuçları TOKİ'nin resmi web sitesi www.toki.gov.tr ya da e-Devlet www.turkiye.gov.tr üzerinden T.C. kimlik numaralarıyla giriş yaparak öğrenebilecek.
MANİSA'DA KAÇ SOSYAL KONUT İNŞA EDİLECEK?
Merkez (Şehzadeler – Yunusemre): 3.500
Akshisar: 1.000
Alaşehir:200
Demirci: 200
Gölmarmara: 110
GÖRDES: 100
KIRKAĞAÇ: 49
Kula:350
Salihli: 500
Saruhanlı: 350
Selendi: 100
Soma: 250
Turgutlu: 750
TOKİ yeni kura takvimi 23 Ocak! Manisa, Sivas, Kastamonu kura çekimi ne zaman?
23 OCAK TARİHLİ DİĞER TOKİ KURALARI
23 Ocak’ta Manisa iliyle başlayan kura çekimleri, Kastamonu ve Sivas illeriyle devam edecek. Sivas hak sahipliği kurası saat 14.00’da başlayacak TOKİ Kastamonu hak sahipliği kura çekimi ise bugün saat 14.30’da düzenlenecek.