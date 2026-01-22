500 bin sosyal konut projesi kapsamında TOKİ kura çekilişleri il il devam ediyor. 23 Ocak tarihinde yapılacak kura çekimleri için Manisa, Sivas ve Kastamonu başvuru sahipleri sonuç tarih ve saatini yakından takip ediyor. TOKİ kura çekimi canlı yayında noter huzurunda şeffaf bir şekilde yürütülüyor.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen “Yüzyılın Konut Projesi” kapsamında hak sahiplerini belirleyecek kura çekilişleri hız kesmeden sürüyor. 23 Ocak 2026 Cuma günü Manisa, Sivas ve Kastamonu için gerçekleştirilecek kura çekimleri, başvuru yapan vatandaşların gündeminde yer alıyor.

TOKİ YENİ KURA TAKVİMİ 23 OCAK!

TOKİ’nin 500 bin sosyal konut hedefiyle hayata geçirdiği proje kapsamında kura çekimleri, daha önce ilan edilen resmi takvim doğrultusunda YouTube üzerinden canlı yayınlanarak gerçekleştiriliyor. Şeffaflık ilkesiyle yapılan çekilişlerde asil ve yedek hak sahipleri noter huzurunda belirleniyor.

23 Ocak tarihinde yapılacak kura çekimlerinde üç farklı il için ayrı saatlerde çekiliş düzenlenecek. Vatandaşlar, sonuçlara TOKİ’nin resmi internet sitesi ve e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numaralarıyla ulaşabilecek.

TOKİ MANİSA KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Manisa için yapılacak TOKİ kura çekimi, 23 Ocak 2026 Cuma günü saat 11.00’de gerçekleştirilecek. Kura çekimi, Celal Bayar Üniversitesi Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde yapılacak ve TOKİ’nin resmi YouTube kanalı üzerinden canlı yayınlanacak. Manisa’da sosyal konut hayaline kavuşmak isteyen binlerce başvuru sahibi, kura sonuçlarının açıklanmasının ardından asil ve yedek listeleri aynı gün içinde sorgulayabilecek.

TOKİ SİVAS KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sivas TOKİ kura çekimi, 23 Ocak 2026 tarihinde saat 14.00’te yapılacak. Çekilişin adresi Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi olarak açıklandı. Kura sonucunda belirlenen hak sahipleri, sözleşme süreci ve ödeme planlarına ilişkin detayları TOKİ tarafından yapılacak duyurularla öğrenebilecek.

TOKİ KASTAMONU KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kastamonu için gerçekleştirilecek TOKİ kura çekimi ise aynı gün saat 14.30’da yapılacak. Kura, Kaan Talip Tığlı Konferans Salonu’nda noter huzurunda gerçekleştirilecek. Kastamonu’daki başvuru sahipleri de kura sonuçlarını canlı yayının ardından TOKİ’nin resmi kanalları üzerinden kontrol edebilecek.

TOKİ kura sonuçları, çekilişin tamamlanmasının ardından toki.gov.tr adresi ve e-Devlet Kapısı üzerinden T.C. kimlik numarası ile sorgulanabiliyor.

