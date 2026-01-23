TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Sivas için yapılacak kura çekimi bugün saat 14.00’te gerçekleştirilecek. Toplam 3 bin 904 konutun hak sahiplerinin belirleneceği çekiliş öncesinde sonuçların ne zaman açıklanacağı ve isim listesi sorgulama ekranı merak ediliyor.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen “Yüzyılın Konut Projesi” kapsamında Sivas’taki sosyal konutlar için kura heyecanı dorukta. 23 Ocak 2026 Cuma günü yapılacak kura çekimiyle beraber vatandaşlar asil/yedek listelere ulaşabilecek. Peki, TOKİ Sivas kura sonuçları açıklandı mı?

TOKİ SİVAS KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

TOKİ Sivas kura çekimi, 23 Ocak 2026 Cuma günü saat 14.00’te Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek. 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Sivas’ta inşa edilecek 3 bin 904 konutun hak sahipleri kura yöntemiyle belirlenecek. Çekiliş, TOKİ’nin resmi YouTube kanalı üzerinden canlı yayınlanacak.

Kura çekimi henüz tamamlanmadığı için Sivas TOKİ kura sonuçları şu an için açıklanmadı. Çekilişin sona ermesinin ardından asil ve yedek hak sahiplerine ilişkin listelerin kısa süre içinde TOKİ tarafından erişime açılması bekleniyor. Konuya dair yeni gelişmelerle haberimiz güncellenecektir.

TOKİ Sivas kura sonuçları açıklandı mı? 500 bin konut Sivas isim listesi sorgulanıyor

TOKİ SİVAS KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ NASIL ÖĞRENİLİR?

Sivas TOKİ kura sonuçları, TOKİ’nin resmi internet sitesi ve e-Devlet üzerinden öğrenilebiliyor. Kurada hak sahibi olamayan vatandaşlar, başvuru bedellerini kura çekiliş tarihinden itibaren belirtilen süre içerisinde başvuru yaptıkları bankanın şubeleri veya ATM’leri aracılığıyla geri alabilecek. Asil listede yer alan hak sahiplerinin ise TOKİ’nin ilan edeceği sözleşme ve teslim takvimini takip etmeleri gerekiyor.

TOKİ SİVAS KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI E-DEVLET

