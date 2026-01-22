Beşiktaş, Portekiz futbolcu Rafa Silva'nın Benfica'ya transfer olduğunu KAP üzerinden açıkladı.

Beşiktaş, 32 yaşındaki oyuncu Rafa Silva'nın Portekiz ekibi Benfica'ya transfer olduğunu KAP'a bildirdi.

"ANLAŞMA SAĞLANMIŞTIR"

Siyah beyazlılardan yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Rafael Alexandre Fernandes Ferreira da Silva'in SL. Benfica kulübüne kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır." denildi.

BENFIYA İÇİN İNDİRİM

Siyah-beyazlılarda yıllık 6 milyon euro kazanan Portekizli futbolcunun, Benfica'dan senelik 2,2 milyon euro garanti ücret alacağı aktarıldı. Yıldız ismin, transferin gerçekleşmesi adına Beşiktaş'taki kazancından önemli ölçüde feragat ettiği vurgulandı.

16 MAÇTA 5 GOL

Güncel piyasa değeri 5 milyon euro olarak gösterilen Rafa Silva, kriz yaşadığı siyah beyazlılarda bu sezon 16 maça çıktı ve sahada kaldığı 1360 dakikada 5 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

Haberle İlgili Daha Fazlası