İstanbul'un kasım ayı enflasyon oranı yüzde 1,19 olarak gerçekleşti. Yıllık bazda enflasyon ise yüzde 38,28'e geriledi. İşte kasımda megakentte fiyatı artan ve düşenler...

İstanbul Ticaret Odası, İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi raporunu yayınladı. Böylece megakentin kasım enflasyonu belli oldu. İstanbul'un kasım ayı enflasyonu yüzde 1,19 olurken, enflasyon yıllık bazda ise 38,28'e geriledi. Bir önceki ay, yıllık enflasyon yüzde 40,84 düzeyindeydi.

FİYATI DÜŞEN ÜRÜNLER

Kasım ayında İstanbul Tüketici Fiyat İndeksinde; bir önceki aya göre giyim ve ayakkabı grubunda yüzde 1,55, ulaştırmada ise yüzde 0,03 oranında düşüş oldu. Haberleşme harcamaları grubunda ise fiyat değişimi izlenmemiştir.

FİYATI ARTAN ÜRÜNLER

Alkollü içecekler ve tütün harcama grubunda yüzde 2,59, konut harcamaları grubunda yüzde 2,30, sağlık harcamaları grubunda yüzde 1,69, ev eşyası harcamaları grubunda yüzde 1,68, çeşitli mal ve hizmetler harcama grubunda yüzde 1,66, eğlence ve kültür harcamaları grubunda yüzde 1,41, lokanta ve oteller harcama grubunda yüzde 1,37, gıda ve alkolsüz içecekler harcama grubunda yüzde 1,28, eğitim harcamaları grubunda 0,02 artış oldu.

ZAM ŞAMPİYONU BELLİ OLDU

Kasım ayında en yüksek grup artışı alkollü içecekler ve tütün harcama grubunda (% 2,59), en yüksek grup azalışı ise giyim ve ayakkabı harcamaları grubunda (-1,55) izlendi.

