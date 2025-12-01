İhlas Haber Ajansı • Arnavutköy
Arnavutköy'de tamirhanede yangın! Tırlar ağır hasar aldı
Arnavutköy’de bulunan bir tamirhanede çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrasında kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında can kaybı olmazken, tamirhanede bulunan tırlar ağır hasar aldı.
Özetle
Kaydet
Gündem 10 dk önce
Arnavutköy'de bir tır tamirhanesinde çıkan yangın, büyük hasara yol açmasına rağmen can kaybı veya yaralanmaya neden olmadan kontrol altına alındı.
- Arnavutköy'deki bir tır tamirhanesinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
- Yangın, tamirhanedeki tırlara sıçrayarak kısa sürede büyüdü ve büyük hasara neden oldu.
- Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.
- Ekipler, yangını çevredeki diğer araç ve iş yerlerine sıçramadan kontrol altına alarak söndürdü.
- Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.
Arnavutköy Boğazköy İstiklal Mahallesi Rauf Sokakta bulunan tır tamirhanesinde sabah 11.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek tamirhanedeki tırlara sıçradı.
KONTROL ALTINA ALINDI
İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, alevleri çevredeki diğer araçlara ve iş yerlerine sıçramadan kontrol altına alarak söndürdü.
Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmadığı, yaralanan olmadığı belirtildi. Yangının çıkış nedenine ilişkin ekipler inceleme başlatılırken, tamirhanede büyük hasar meydana geldi.
Öte yandan korku dolu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR