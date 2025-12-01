Arnavutköy’de bulunan bir tamirhanede çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrasında kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında can kaybı olmazken, tamirhanede bulunan tırlar ağır hasar aldı.

Arnavutköy Boğazköy İstiklal Mahallesi Rauf Sokakta bulunan tır tamirhanesinde sabah 11.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek tamirhanedeki tırlara sıçradı.

Çıkan yangında tırlar ağır hasar aldı

KONTROL ALTINA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, alevleri çevredeki diğer araçlara ve iş yerlerine sıçramadan kontrol altına alarak söndürdü.

Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmadığı, yaralanan olmadığı belirtildi. Yangının çıkış nedenine ilişkin ekipler inceleme başlatılırken, tamirhanede büyük hasar meydana geldi.

Yangında can kaybı ve yaralanan olmadı

Öte yandan korku dolu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

