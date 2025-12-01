Türkiye savunma sanayisi küresel sıralamada tarihi bir başarıya imza attı. Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü’nün (SIPRI) 2024 raporuna göre Aselsan, TUSAŞ, Baykar, Roketsan ve MKE, dünyanın en büyük 100 savunma şirketi arasına girerek Türkiye’yi listede beş firma ile temsil eden nadir ülkelerden biri yaptı.

Dünyanın en prestijli savunma sanayi listesi kabul edilen SIPRI 2024 raporu, Türkiye’nin küresel savunma ligindeki yükselişini bir kez daha tescilledi.

Aselsan, TUSAŞ, Baykar, Roketsan ve MKE’nin dünyanın en büyük 100 savunma şirketi arasına girmesiyle Türkiye, artık yalnızca bölgesel değil, küresel ölçekte stratejik bir güç olarak sahnedeki yerini sağlamlaştırdı. Toplam 10,1 milyar dolarlık savunma geliriyle listeye damga vuran Türkiye, ihracatta yakaladığı rekor artış ve şirketlerin uluslararası talebe hızlı uyum kapasitesiyle dünya savunma pazarında ağırlığını her zamankinden daha belirgin hale getirdi.

Dünyanın en büyük savunma sanayi şirketi listesinde 5 Türk firma yer aldı

BAYKAR LİSTEDE KRİTİK KONUMUNU KORUDU

SIPRI verilerine göre Baykar, küresel üreticiler arasında yerini koruyarak Türkiye’nin insansız sistemlerdeki ağırlığını sürdürdü. TB2 ve Akıncı platformlarına yönelik geniş coğrafyalardan gelen talepler, Baykar’ın dünya çapındaki stratejik konumunu pekiştirdi.

Raporda, Baykar’ın ihracat payının yüzde 95 seviyesinde olduğu kaydedildi. Bu oran, şirketin dünya pazarındaki etkisini gösteren en yüksek oranlardan biri olarak öne çıktı.

Ukrayna savaşının ilk dönemindeki ani sipariş dalgası sona ermesine rağmen, Baykar’ın NATO üyeleri, Avrupa ülkeleri, Asya ve Afrika’da süren sözleşmelerle istikrarlı bir ihracat çizgisini sürdürdüğü görüldü.

TÜRK SAVUNMA SANAYİSİ LİSTEDE YÜKSELDİ

Aselsan, gelirlerini yüzde 24 artırarak listede 47’nci sıraya çıktı. TUSAŞ, yüzde 11’lik büyümeyle 65’inci sıraya yükseldi. Roketsan yüzde 13 artış kaydederken, MKE ilk kez 93’üncü sıradan listeye girdi. Böylece Türkiye, SIPRI’nin en büyük 100 savunma üreticisi arasında beş şirketle yer alan az sayıdaki ülkelerden biri olarak öne çıktı.

KÜRESEL SAVUNMA GELİRLERİ REKOR SEVİYEYE ÇIKTI

Rapora göre dünyada ilk 100 savunma şirketinin toplam gelirleri 2024’te 679 milyar dolar oldu. ABD, Almanya, Japonya ve İsrail merkezli şirketler başı çekerken, Türkiye’nin payı küresel toplamda yüzde 1,5 olarak kayda geçti.

Rapora göre, Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ (MKE) ilk kez en büyük 100 listesine girdi.

İLK KEZ LİSTEDE ELON MUSK'IN ŞİRKETİ YER ALDI

Elon Musk’ın şirketi SpaceX, silah bağlantılı gelirlerinin bir yılda iki kattan fazla artarak 1,8 milyar dolara ulaşmasıyla ilk kez listeye girdi. SIPRI, değerlendirmeye yalnızca silah satışlarını değil, ordulara sağlanan malzeme ve hizmet desteğini de dahil ediyor. SpaceX’in Amerikan ordusuna uydu taşıması ve kendi uydu ağını kullanıma açması, şirketi listeye taşıyan faaliyetler arasında yer aldı.

Geçen yıl en yüksek gelir artışı Japon şirketlerinde görüldü. Listedeki beş Japon üretici, ülkenin hızlanan silahlanma programına bağlı olarak toplamda yüzde 40’lık büyüme kaydedildi.

REKOR KIRILMIŞ OLDU

SIPRI raporuna göre, dünya genelinde en büyük 100 silah üreticisinin toplam geliri bir yılda yüzde 5,9 yükselerek 679 milyar dolara ulaştı. Söz konusu rakam, enstitünün kaydettiği en yüksek seviye oldu. İlk 100’deki 39 şirketin ABD merkezli olması dikkat çekti; söz konusu şirketlerin toplam geliri 334 milyar dolar seviyesine ulaştı ve listenin geri kalanının toplamına yaklaştı.

Türkiye ile F-16 görüşmeleri yürüten ABD’li Lockheed Martin, sıralamanın zirvesindeki yerini korudu. Şirketin yıllık geliri yüzde 3,2 artarak 64,7 milyar dolara çıktı. Daha önce ertelenen F-35 teslimatlarının yapılması, artışta etkili oldu. Lockheed Martin, geçen yıl üretim programındaki gecikmelere rağmen 110 adet F-35 teslim etti.

İSRAİL, YUNANİSTAN NE DURUMDA?

İsrail, savunma sanayi gelirlerini bir önceki yıla göre yüzde 16 artırdı ve listede üç şirketle yer aldı. İsrailli firmaların toplam payı yüzde 2,4 olarak kaydedildi. Yunanistan ise listeye giremedi.

