Türkiye Gazetesi
Son dakika ALES/3 sonuçları sorgulama ekranı açıldı mı?
ALES sonuçları için nefesler tutuldu. Akademik kariyer amaçlayan adaylar, 23 Kasım Pazar günü sınava girdi. ÖSYM'nin internet adresi üzerinden erişime açılacak ALES/3 sonuçları sorgulama ekranını araştırılıyor.
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/3), 23 Kasım 2025 tarihinde Türkiye genelinde yapıldı.
SON DAKİKA ALES/3 SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI AÇILDI MI?
Son dakika ALES/3 sonuçları sorgulama ekranı henüz açıklanmamıştır.
ÖSYM'nin 2025 sınav takviminde yer alan bilgilere göre, 23 Kasım'da uygulanan 2025-ALES/3 sınavının sonuçları 12 Aralık 2025 Cuma günü erişime açılacak.
ALES SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
ÖSYM'nin resmi internet adresi sonuc.osym.gov.tr üzerinden T.C. Kimlik Numarası ve aday şifresi üzerinden erişim sağlanabilecek.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR