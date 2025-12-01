Eski milli futbolcu Yusuf Atay, kariyerinde alt yaş milli takımlarında görev alan ve uzun yıllar Türkiye’nin farklı liglerinde forma giyen bir orta saha oyuncusudur. Hakkında yürütülen soruşturma nedeniyle yeniden gündeme gelmesiyle birlikte geçmiş kariyeri ve oynadığı takımlar araştırma konusu oldu.

1985 doğumlu futbolcu Yusuf Atay, U18 ve U21 kategorilerinde milli takım forması giyerek Türkiye’yi uluslararası müsabakalarda temsil eden sporculardan biri olarak biliniyor. Son günlerde 'DEAŞ üyeliği'nden tutuklanmasıyla gündeme geldi.

YUSUF ATAY KİMDİR?

Yusuf Atay, 17 Kasım 1985’te İstanbul’da doğdu. Orta saha mevkiinde görev yapan Atay, genç yaşlarda milli takımın alt kategorilerinde forma giydi. U18 ve U21 seviyelerinde Türkiye adına uluslararası karşılaşmalarda yer aldı.

Futbol kariyerini profesyonel liglerde başlayarak sürdüren Atay, ilerleyen yıllarda çeşitli Anadolu kulüplerine transfer oldu. Kariyerinin son döneminde amatör liglerde oynamaya devam etti ve 2024/2025 sezonunda Erzincan Vefa kadrosunda yer aldı.

YUSUF ATAY HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Yusuf Atay’ın kariyerinde Darıca Gençlerbirliği, Çanakkale Dardanelspor, Silivrispor, Tepecikspor ve Gaziantep FK gibi profesyonel lig takımları bulunuyor. Bu kulüplerle lig ve kupa karşılaşmalarına çıktı ve uzun yıllar alt liglerde düzenli olarak forma şansı buldu.

Atay, ilerleyen dönemlerde 24 Erzincanspor, Yenişehir Belediyespor, E. Ulalarspor ve Erzincan Vefa gibi takımlarda görev aldı. Kariyerinin büyük bölümü 3. Lig, Bölgesel Amatör Lig ve amatör liglerde geçti. Oynadığı sezonlarda hem lig hem Türkiye Kupası karşılaşmalarında sahaya çıktı.

YUSUF ATAY NEDEN TUTUKLANDI?

Yusuf Atay, 27 Ekim 2025’te “DEAŞ’a üye olma” şüphesiyle gözaltına alındı. Emniyet ve savcılık işlemlerinin ardından 30 Ekim 2025’te tutuklandı.

4 Kasım 2025 tarihli iddianamede Atay hakkında “silahlı terör örgütüne üye olma” suçlaması yer aldı. İddianamede Atay’ın sosyal medya paylaşımları ve cep telefonunda bulunan bazı görseller delil olarak gösterildi. Yargı süreci İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam ediyor.

