Asya’da tarihin en büyük felaketi: Ditwah kasırgası 4 başkenti haritadan sildi! 900'den fazla ölü var
Ditwah Kasırgası ve ardından gelen tropikal sistemler Sri Lanka, Endonezya, Tayland ve Malezya’yı vurdu; dört başkent ve büyük metropol adeta haritadan silindi. Bölgede şehirler sular altında kalırken yollar çöktü, milyonlarca kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı. Resmi açıklamalara göre can kaybı 900’ü aşmış durumda ve yüzlerce kişi hala kayıp. Arama-kurtarma ekipleri, çamur altında kalan köylere ulaşmaya çalışırken ölü sayısının daha da artmasından endişe ediliyor.
- Ditwah Kasırgası ve tropikal sistemler Sri Lanka, Endonezya, Tayland ve Malezya'da büyük sel ve heyelanlara neden oldu.
- Felakette toplam 900'den fazla kişi hayatını kaybetti, milyonlarca kişi etkilendi ve yerinden oldu.
- Sri Lanka'da en az 334 kişi öldü veya kayboldu, 1 milyon kişi etkilendi ve Mavil Aru Barajı'nın çökmesi gibi ciddi altyapı hasarları yaşandı.
- Endonezya'da 442, Tayland'da 170 ve Malezya'da 3 kişi hayatını kaybederken, Sumatra en ağır darbeyi aldı ve Tayland'ın Songkhla bölgesinde OHAL ilan edildi.
- Arama-kurtarma çalışmaları devam ederken, karadan ulaşım zorluğu, olumsuz hava şartları ve iletişim kesintileri müdahaleyi güçleştiriyor.
- Elon Musk, afet bölgelerinde Starlink'i ücretsiz hale getirerek iletişimin yeniden sağlanmasına destek olurken, kayıp kişilerin bulunmasıyla can kaybının artmasından endişe ediliyor.
Sri Lanka, Endonezya, Tayland ve Malezya tarihinin en ağır sel ve kasırga felaketlerinden biriyle karşı karşıya. Ditwah Kasırgası ve ardı ardına gelen tropikal sistemler, bölgede adeta yıkım bıraktı. Can kaybı 900’ü geçti, milyonlarca kişi yerinden oldu.
900'DEN FAZLA ÖLÜ VAR
Sri Lanka Afet Yönetim Merkezi, Ditwah Kasırgası’nın tetiklediği sel ve heyelanlarda en az 334 kişinin öldüğünü veya kaybolduğunu açıkladı. Yaklaşık 1 milyon kişi etkilendi; 200 binden fazla kişi okul ve kamu binalarına yerleştirildi.
Mavil Aru Barajı’nın çökmesiyle binlerce kişi yüksek bölgelere kaçtı, hava kuvvetleri 120’den fazla sakini tahliye etti.
Başkent Kolombo’da mahalleler tamamen sular altında kaldı; elektrik, su ve iletişim hizmetleri kademeli olarak yeniden devreye giriyor.
Sri Lanka Devlet Başkanı Anura Kumara Dissanayake, etkilenen bölgelerde incelemelerde bulunarak "Tarihimizdeki en büyük ve en zorlu doğal afetle karşı karşıyayız" dedi.
Malakka Boğazı üzerinde oluşan tropikal sistem, Endonezya, Tayland ve Malezya’da geniş bir yıkıma yol açtı.
Reuters verilerine göre:
Endonezya’da en az 435,
Güney Tayland’da 170,
Malezya’da 3 kişi hayatını kaybetti.
Toplam kayıp 600’ü aşarken, etkilenenen kişi sayısı 4 milyonu geçti.
Sumatra en ağır darbeyi aldı; yollar çöktü, iletişim kesildi, 400’den fazla kişi kayıp. 200 binin üzerinde kişi güvenli bölgelere taşındı.
ARAMA-KURTARMA MÜCADELESİ DEVAM EDİYOR
BNPB verilerine göre Endonezya’da can kaybı 442’ye yükseldi. Yaralı sayısı 646’ya çıktı.
Pek çok bölgede karadan ulaşım kapandığı için yardımlar helikopterlerle ulaştırılıyor.
Meteoroloji Ajansı, olumsuz hava şartlarının birkaç gün daha sürebileceği uyarısı yaptı. Kuzey Sumatra’da arazi şartları ve kesilen yollar nedeniyle arama-kurtarma ekipleri büyük zorluk yaşıyor.
TAYLAND’DA OHAL, ŞEHİRLER SULAR ALTINDA
Tayland Afetle Mücadele Dairesi, 1,4 milyondan fazla hanenin selden etkilendiğini, toplam nüfus etkisinin 3,8 milyonu geçtiğini açıkladı. Songkhla en fazla kaybın yaşandığı bölge oldu; Hat Yai’de bir günde 335 mm yağış düşerek 300 yıllık rekor kırıldı.
26 Kasım’da Songkhla’da OHAL ilan edildi. Başbakan Anutin Charnvirakul, sel mağdurlarına tazminatların gelecek hafta ödeneceğini açıkladı.
ORDU DEVREYE GİRDİ, ASKERİ HELİKOPTER DÜŞTÜ
Sri Lanka ve Endonezya, felaket bölgelerine askeri personel sevk etti. Sri Lanka’da mahsur kalanlara ulaşmak için kalkan bir askeri helikopter Kolombo’nun kuzeyinde düştü. Yaralı ve can kaybı bilançosu paylaşılmadı.
MUSK’TAN DESTEK: STARLİNK ÜCRETSİZ AÇILIYOR
Elon Musk, X hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:
"SpaceX’in standardı, doğal afet bölgelerinde Starlink’i ücretsiz hale getirmektir. Talihsizlikten kar elde etmek doğru olmaz."
Starlink, Aralık ayı sonuna kadar Sumatra’nın en çok etkilenen bölgelerinde ücretsiz erişim sağlayacak. Endonezya polisi, Starlink’in devreye girmesiyle kesilen iletişimin yeniden kurulmaya başladığını duyurdu.
KAYIPLAR ARTABİLİR
Sri Lanka Sulama Departmanı, yağışların Hindistan yönüne kaymasıyla suların üç gün içinde çekilmeye başlamasını bekliyor. Ancak yüzlerce kişi hala kayıp. Kurtarma ekipleri izole köylere ulaştıkça ölü sayısının yükselme ihtimali gündemde.