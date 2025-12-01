Ditwah Kasırgası ve ardından gelen tropikal sistemler Sri Lanka, Endonezya, Tayland ve Malezya’yı vurdu; dört başkent ve büyük metropol adeta haritadan silindi. Bölgede şehirler sular altında kalırken yollar çöktü, milyonlarca kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı. Resmi açıklamalara göre can kaybı 900’ü aşmış durumda ve yüzlerce kişi hala kayıp. Arama-kurtarma ekipleri, çamur altında kalan köylere ulaşmaya çalışırken ölü sayısının daha da artmasından endişe ediliyor.

900'DEN FAZLA ÖLÜ VAR

Sri Lanka Afet Yönetim Merkezi, Ditwah Kasırgası’nın tetiklediği sel ve heyelanlarda en az 334 kişinin öldüğünü veya kaybolduğunu açıkladı. Yaklaşık 1 milyon kişi etkilendi; 200 binden fazla kişi okul ve kamu binalarına yerleştirildi.

Mavil Aru Barajı’nın çökmesiyle binlerce kişi yüksek bölgelere kaçtı, hava kuvvetleri 120’den fazla sakini tahliye etti.

Başkent Kolombo’da mahalleler tamamen sular altında kaldı; elektrik, su ve iletişim hizmetleri kademeli olarak yeniden devreye giriyor.

Sri Lanka’da etkili olan kasırganın yol açtığı şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 334’e yükseldi.

Sri Lanka Devlet Başkanı Anura Kumara Dissanayake, etkilenen bölgelerde incelemelerde bulunarak "Tarihimizdeki en büyük ve en zorlu doğal afetle karşı karşıyayız" dedi.

Malakka Boğazı üzerinde oluşan tropikal sistem, Endonezya, Tayland ve Malezya’da geniş bir yıkıma yol açtı.

Reuters verilerine göre:

Endonezya’da en az 435,

Güney Tayland’da 170,

Malezya’da 3 kişi hayatını kaybetti.

Toplam kayıp 600’ü aşarken, etkilenenen kişi sayısı 4 milyonu geçti.

Sumatra en ağır darbeyi aldı; yollar çöktü, iletişim kesildi, 400’den fazla kişi kayıp. 200 binin üzerinde kişi güvenli bölgelere taşındı.

ARAMA-KURTARMA MÜCADELESİ DEVAM EDİYOR

BNPB verilerine göre Endonezya’da can kaybı 442’ye yükseldi. Yaralı sayısı 646’ya çıktı.

Pek çok bölgede karadan ulaşım kapandığı için yardımlar helikopterlerle ulaştırılıyor.

Meteoroloji Ajansı, olumsuz hava şartlarının birkaç gün daha sürebileceği uyarısı yaptı. Kuzey Sumatra’da arazi şartları ve kesilen yollar nedeniyle arama-kurtarma ekipleri büyük zorluk yaşıyor.

Tayland Afetle Mücadele ve Yönetimi Dairesi (DDPM), 12 noktayı vuran sel felaketinde 1,4 milyondan fazla hanenin ve 3,8 milyonu aşkın kişinin olumsuz etkilendiğini açıkladı.

TAYLAND’DA OHAL, ŞEHİRLER SULAR ALTINDA

Tayland Afetle Mücadele Dairesi, 1,4 milyondan fazla hanenin selden etkilendiğini, toplam nüfus etkisinin 3,8 milyonu geçtiğini açıkladı. Songkhla en fazla kaybın yaşandığı bölge oldu; Hat Yai’de bir günde 335 mm yağış düşerek 300 yıllık rekor kırıldı.

26 Kasım’da Songkhla’da OHAL ilan edildi. Başbakan Anutin Charnvirakul, sel mağdurlarına tazminatların gelecek hafta ödeneceğini açıkladı.

ORDU DEVREYE GİRDİ, ASKERİ HELİKOPTER DÜŞTÜ

Sri Lanka ve Endonezya, felaket bölgelerine askeri personel sevk etti. Sri Lanka’da mahsur kalanlara ulaşmak için kalkan bir askeri helikopter Kolombo’nun kuzeyinde düştü. Yaralı ve can kaybı bilançosu paylaşılmadı.

MUSK’TAN DESTEK: STARLİNK ÜCRETSİZ AÇILIYOR

Elon Musk, X hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"SpaceX’in standardı, doğal afet bölgelerinde Starlink’i ücretsiz hale getirmektir. Talihsizlikten kar elde etmek doğru olmaz."

Starlink, Aralık ayı sonuna kadar Sumatra’nın en çok etkilenen bölgelerinde ücretsiz erişim sağlayacak. Endonezya polisi, Starlink’in devreye girmesiyle kesilen iletişimin yeniden kurulmaya başladığını duyurdu.

KAYIPLAR ARTABİLİR

Sri Lanka Sulama Departmanı, yağışların Hindistan yönüne kaymasıyla suların üç gün içinde çekilmeye başlamasını bekliyor. Ancak yüzlerce kişi hala kayıp. Kurtarma ekipleri izole köylere ulaştıkça ölü sayısının yükselme ihtimali gündemde.

