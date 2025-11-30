Endonezya'da şiddetli sel ve toprak kaymaları büyük bir felakete yol açtı. Ulusal Afet Yönetim Ajansının verilerine göre doğa olaylarında bugüne kadar 442 kişi hayatını kaybetti, 402 kişi kayıp, 646 kişi yaralandı ve 1,1 milyon kişi etkilendi.

Endonezya’nın Sumatra Adası’nda meydana gelen şiddetli sel ve toprak kaymaları büyük yıkıma yol açmaya devam ediyor.

442 ÖLÜ, 402 KAYIP

Ulusal Afet Yönetim Ajansının verilerine göre, Pazar (30.11.2025) itibarıyla 442 kişi hayatını kaybetti, 402 kişi kayıp, 646 kişi yaralandı ve 1,1 milyon kişi etkilendi.

Kuzey Sumatra, Açe ve Batı Sumatra olmak üzere üç eyalette yüzlerce ev hasar gördü, 290 binden fazla kişi yerinden oldu.

Ajans Başkanı Korgeneral TNI Suharyanto, birçok yolun hâlâ sel ve heyelanlar nedeniyle kapalı olduğunu belirtti.

Afet müdahalesi beşinci gününe girerken arama-kurtarma çalışmaları, zor arazi koşulları, hasarlı ulaşım yolları ve kötü hava nedeniyle yavaş ilerliyor.

Pek çok bölge hala ulaşılamaz durumda. Ekipler hem karadan hem havadan çalışsa da ağır iş makineleri zorlu arazi nedeniyle sınırlı kullanılabiliyor.

