Batı Endonezya’nın Sumatra kıyılarındaki Simeulue Adası’nda 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin saat 11.56’da, yerin 25 kilometre derinliğinde meydana geldiği kaydedildi.

Endonezya Meteoroloji, Klimatoloji ve Jeofizik Ajansı (BMKG) ise depremin büyüklüğünü 6,3, derinliğini 10 kilometre olarak ölçtü.

TSUNAMİ ENDİŞESİ OLUŞMADI

Hint Okyanusu Tsunami Uyarı Merkezi, depremin ardından yaptığı açıklamada tsunami oluşturabilecek bir tehdidin bulunmadığını ifade etti.

Şu ana kadar herhangi bir hasar veya can kaybına ilişkin resmi bildirim yapılmadı.

Güneydoğu Asya’nın geniş takımadalarından Endonezya, Pasifik “Ateş Çemberi” üzerinde yer aldığı için sık sık depremlerle karşı karşıya kalıyor.

Japonya’dan Pasifik havzasına kadar uzanan bu yoğun sismik kuşak, tektonik plakaların çarpışması nedeniyle güçlü sarsıntılar üretiyor.

