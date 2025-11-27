Mersin'de 4 çocuk annesi 42 yaşındaki Emine Ç., ayrılma aşamasında olduğu ve uzaklaştırma kararı aldırdığı kocası A.Ç. tarafından tüfekle vurularak öldürüldü.

Mersin'in Tarsus ilçesindeki Kırklarsırtı Mahallesi Celal Bayar Caddesi'nde sabaha karşı meydana gelen olayda evin önüne giden şüpheli A.Ç., daha önce uzaklaştırma kararı aldıran boşanma aşamasındaki eşi 4 çocuk annesi Emine Ç.'yi tüfekle peş peşe el ateş ederek vurdu. Silah sesleri üzerine dışarı çıkan çocuklardan İ.Ç. (24), babasının aracıyla bölgeden uzaklaştığını görerek polise ihbarda bulundu.

Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri talihsiz kadının hayatını kaybettiğini belirlerken, yapılan inceleme sonrasında cenaze hastane morguna kaldırıldı.

İFADESİ KAN DONDURDU

Bu sırada şüpheli koca A.Ç. ise ilçe emniyet müdürlüğüne giderek teslim oldu. Şüphelinin olayda kullandığı silaha ise bir site bahçesine bıraktığı aracında bulunarak el konuldu. Zanlının ilk ifadesinde cinayeti, eşinin kendisi hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı için işlediğini söylediği öğrenildi.

Öte yandan, cinayet kurban giden Emine Ç.'nin 2 ay önce mahalleye taşındığı, aldırdığı uzaklaştırma kararının geçen ayın sonunda bittiği öğrenildi. Komşulardan Birgül Çelik, peşe silah sesleri geldiğini vurulan kadının olay yerinde öldüğünü belirterek, ailenin mahalleye yakın zamanda taşındığını söyledi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

