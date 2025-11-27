Ordu’da alkollü araç kullanırken yakalanan bir şüphelinin akılalmaz oyununu jandarma ortaya çıkardı. Hastanede kendi kanı yerine arkadaşının kanını vererek cezaya itiraz eden sürücü hakkında idari işlem uygulandı.

Ordu'nun Perşembe ilçesinde alkollü sürücünün oyunu ‘pes’ dedirtti. Kovanlı Mahallesi'nde gerçekleştirilen alkol denetimi sırasında 29 yaşındaki S.H.’nin 0,55 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Alkollü sürücü arkadaşına kan verdirdi

BÜYÜK OYUNLA CEZAYA İTİRAZ ETTİ

Hastanede yapılan kontrollerde kan tahlili yaptıran sürücü kanında alkol çıkmaması üzerine kendisine verilen cezaya itiraz etti.

Hastane kameralarına yakalandılar

Perşembe Sulh Ceza Hakimliği’ne itirazda bulunan sürücünün oyununu jandarma bozdu.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Mahkeme kararı ile hastanede yapılan araştırmada, idari yaptırım uygulanan sürücünün arkadaşının kan tahlilini kullandığı tespit edildi. Sürücünün arkadaşının kan verdiği anlar hastanenin güvenlik kameralarına yansırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Alkollü sürücüden ‘pes’ dedirten oyun! Arkadaşına kan verdirip cezaya itiraz etti

ESMA KARAYEL

