Alkollü sürücüden ‘pes’ dedirten oyun! Arkadaşına kan verdirip cezaya itiraz etti
Ordu’da alkollü araç kullanırken yakalanan bir şüphelinin akılalmaz oyununu jandarma ortaya çıkardı. Hastanede kendi kanı yerine arkadaşının kanını vererek cezaya itiraz eden sürücü hakkında idari işlem uygulandı.
Ordu'da0,55 promil alkollü olan sürücü,kan tahlilinde alkol bulunmadığını öne sürerek cezaya itiraz etti.
- Hastane güvenlik kameraları, sürücünün arkadaşının kan verdiği anları kaydetti.
- Mahkeme kararıyla, sürücünün arkadaşının kan tahlilinde kullanıldığı anlaşıldı.
- Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Ordu'nun Perşembe ilçesinde alkollü sürücünün oyunu ‘pes’ dedirtti. Kovanlı Mahallesi'nde gerçekleştirilen alkol denetimi sırasında 29 yaşındaki S.H.’nin 0,55 promil alkollü olduğu tespit edildi.
BÜYÜK OYUNLA CEZAYA İTİRAZ ETTİ
Hastanede yapılan kontrollerde kan tahlili yaptıran sürücü kanında alkol çıkmaması üzerine kendisine verilen cezaya itiraz etti.
Perşembe Sulh Ceza Hakimliği’ne itirazda bulunan sürücünün oyununu jandarma bozdu.
GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
Mahkeme kararı ile hastanede yapılan araştırmada, idari yaptırım uygulanan sürücünün arkadaşının kan tahlilini kullandığı tespit edildi. Sürücünün arkadaşının kan verdiği anlar hastanenin güvenlik kameralarına yansırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
