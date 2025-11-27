Ticaret Bakanı Ömer Bolat, hizmetler sektörünün milyonlarca istihdam sağladığını belirterek, bu yıl hizmet ihracatının 121 milyar doları aşacağını söyledi. Bakan Bolat ''Türkiye hizmetler ticaretinde fazla sağlayan 5'inci dünya ülkesi konumunda'' dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, geçen yıl Türkiye'nin en çok hizmet ihracatı gerçekleştiren şirketlerinin ödüllendirildiği 7. Hizmet İhracatçıları Birliği Ödül Töreni' ne katıldı. Burada bir konuşma yapan Bakan Bolat, sektöre ilişkin önemli bilgiler paylaştı. Bolat, hizmetler sektörünün milyonlarca istihdam sağladığını belirterek, bu yıl hizmet ihracatının 121 milyar doları aşacağını söyledi.

Bolat, "Hizmetler sektörünün bizim açımızdan öneminin bir tanesi sağladığı çok büyük ve milyonlarca istihdam. İkincisi bu yıl 121 milyar doları aşacak bir döviz geliri. Üçüncüsü de Türkiye'mize yaklaşık 62 milyar dolar net dış ticaret fazla sağlaması." dedi.

"FİNANSMAN MALİYETLERİ DÜŞMEYE DEVAM EDECEK"

Bakan Bolat, 2025'in üretim, istihdam, mal ve hizmet ihracatı noktasında dengeli ve olumlu yönde ilerleyen bir yıl olduğunu belirterek, Türkiye'nin yaklaşık 17 bin dolar kişi başına düşen milli geliri olan bir ülke olarak 2025'i tamamlayacağını söyledi.

Bolat, "Enflasyondaki azalışa paralel olarak finansman maliyetlerinin düşüş trendi 2025 ortalarından itibaren başladı. Finansman maliyetlerindeki azalmanın 2026'da düzenli bir şekilde devam etmesini tahmin ediyoruz." şeklinde konuştu.

Mal ve hizmetler ihracatında 390 milyar dolarlık hedefi aşacaklarını vurgulayan Bolat, hizmetler sektörünün gayrisafi milli hasılada ve istihdamda çok önemli yeri olduğunu bildirdi.

"TÜRKİYE HİZMETLER TİCARETİNDE FAZLA SAĞLAYAN 5'İNCİ ÜLKE"

Ticaret Bakanı Bolat, küresel hizmet ihracatında yaşanan hızlı artıştan bahsederek, Türkiye'nin de bu artıştan pay aldığını, Kovid-19 döneminde 39 milyar dolara kadar düşen hizmetler ihracatının 2024'te 117 milyar dolara yükseldiğini söyledi.

Türkiye'nin hizmetler sektöründe 62 milyar dolar dış ticaret fazlası verdiğine işaret eden Bolat, "Türkiye hizmetler ticaretinde fazla sağlayan 5'inci dünya ülkesi konumunda. Yani 62 milyar dolar dünyada bizi 5'inci sıraya yükseltiyor hizmetler dengesi fazlasında. Aynı zamanda da dış ticaret açığımızı azaltarak cari işlemler dengemizde iyi bir tablo oluşmasını sağlıyor. Geçen yılı 10,5 milyar dolar cari açıkla kapattık. Bu yıl da 21-22 milyar dolar bir cari açığımız olacak. Tolere dilebilir, makul bir denge olarak nitelendirmek mümkündür. Gönül ister ki cari işlemler fazlamız olsun. Onun için de hep birlikte sizlerle mücadele ediyoruz. Biz bunları sayısı 5 bin 743'e ulaşan Hizmet İhracatçıları Birliği üyeleriyle sağlıyoruz." dedi.

''İHRACAT DESTEKLERİ İÇİN İLAVE TALEBİMİZ OLDU''

Ticaret Bakanı Bolat, Türkiye'nin dizileri, hastaneleri, doktorları, gastronomisi, makineleri, savunma sanayisi, otomobilleri, tekstili, deri ürünleri, ipliği, inşaat malzemeleri ve müteahhitliğiyle çok başarılı olduğunu belirterek, Suudi Arabistan, Portekiz gibi çok sayıda ülkenin yeni yatırım projelerinde daha fazla işbirliği yapmak istediğini söyledi.

Bolat, tüm bunları yaparken ihracatçılara önemli destekler sunduklarını kaydederek, "Sizinle aynı takımın oyuncuları konumunda birlikte etle tırnak gibi ayrılmadan çalışıyoruz. Sürekli irtibat ve koordinasyon halinde çalışıyoruz. Bu yıl bütçemizden ihracat desteklerinde 33 milyar lira mal ve hizmet ihracatçılarına tahsisat yaptık. İlave talebimiz oldu, aldığımız takdirde tahakkuk etmiş hak edişler için de ödemeleri yapacağız." diye konuştu.

YİĞİT ASİL YILDIRIM

