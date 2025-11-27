Çin’de düşük güvenlikli bir laboratuvarda 10.000 kat güçlendirilmiş yeni bir virüs üzerinde yapılan çalışmalar ifşa oldu.

Berliner Zeitung, COVID-19’un kökenine dair tartışmalar sürerken Çin’in yüksek riskli virüs araştırmalarına hız kesmeden devam ettiğini yazdı.

Gazetenin haberine göre Guangzhou Laboratuvarı’ndaki ekip, yarasa virüslerinden alınan bir geni entegre ederek büyüme kapasitesi 10.000 kata kadar artırılmış modifiye bir SADS-CoV versiyonu oluşturdu.

Amerikan Mikrobiyoloji Derneği’nin Journal of Virology dergisinde yayımlanan makaleye göre modifiye edilen virüs, insan organoidlerinde hızla çoğaldı; akciğer ve bağırsak hücrelerinde ciddi tahribata yol açtı.

Farelerde yapılan deneylerde ise doku hasarı ve yüksek ölüm oranları gözlendi.

DENEYLER DİŞÇİ MUAYENEHANESİ SEVİYESİNDE GÜVENLİKLE YAPILDI

Yapılan deneylerin BSL-2 düzeyinde, yani bir diş hekimi muayenehanesine yakın güvenlik standartlarıyla gerçekleştirilmesi bilim çevrelerinde alarm seviyesini yükseltti.

Amerikalı mikrobiyolog Richard H. Ebright, “Bu araştırmanın hiçbir sivil uygulaması yok. Tek potansiyel ürünü kitle imha silahlarına kapı aralamaktır.” sözleriyle uyardı.

Virolojist Simon Waine-Hobson ise haziran ayında Berliner Zeitung’a verdiği röportajda, "Bu çalışmaların sonuçları, laboratuvar teknolojisi olan her haydut devlete ücretsiz olarak sunuluyor." şeklinde konuştu.

ZHENG-Lİ SHİ YENİDEN GÜNDEMDE: "BATWOMAN” TARTIŞMANIN MERKEZİNDE

Çalışmada, laboratuvar dünyasında “Batwoman” olarak tanınan Zheng-Li Shi’ye teşekkür edildi.

Shi, daha önce Project Defuse tartışmaları sırasında SARS-CoV-2’nin laboratuvar kökeni ihtimalinin odağında yer almıştı. Bugün de Guangzhou Laboratuvarı’nda görev yapıyor.

Araştırmada adı geçen bir diğer isim Ben Hu da Wuhan Viroloji Enstitüsü bağlantıları nedeniyle soru işaretlerini artırdı.

LABORATUVAR SIZINTISI TEORİSİ GÜÇLENİYOR: CIA, FBI VE BND AYNI NOKTADA

Haberde, SARS-CoV-2’nin kökeni konusunda bugün laboratuvar sızıntısı senaryosunun en güçlü ihtimal olarak görüldüğü ve CIA, FBI ile Alman BND’nin de bu değerlendirmeyi paylaştığı hatırlatıldı.

Söz konusu bilgilerle ilgili şeffaflık talebiyle açılan dava ise Federal İdare Mahkemesi tarafından “devlet çıkarları” gerekçesiyle reddedildi.

PANDEMİYE YOL AÇABİLİR

Fonksiyon kazanımı deneylerine yönelik tepkiler Berlin’deki Charité dâhil birçok merkezde büyüyor.

Değerlendirmelerin odak noktası, riskin "bu çalışmaların bir pandemiye yol açıp açmayacağı değil, ne zaman açacağı" olduğu yönünde şekillendi. Eleştirmenler, kontrolsüz yürütülen bu araştırmaların dünyayı yeni bir küresel salgının eşiğine sürükleyebileceği görüşünde.

MÜZEYYEN BIYIK

