2026 yılı Hac yedek kura çekimi, kesin kayıt süresinin sone ermesiyle beraber yeniden gündeme geldi. Kutsal topraklara gitmek isteyen vatandaşlar, "Hac yedek kurası olacak mı, ne zaman çekilecek? " sorusuna cevap aramaya başladı.

Hacca gidecek vatandaşlar gözlerini yedek kontenjanlar için yapılacak açıklamaya çevirdi. Kesin kayıt yaptırmayan hacı adaylarının yerine yedek listedeki kişiler alınacak.

Hac yedek kurası olacak mı, ne zaman çekilecek? Detaylar araştırılıyor

HAC YEDEK KURA ÇEKİMİ OLACAK MI?

Hac kuraları yılda sadece bir keç çekilmektedir. Bu kapsamda yedek kontenjanlar için Diyanet açıklamalarının takip edilmesi tavsiye ediliyor.

HAC BOŞ KONTENJANLAR AÇIKLANDI MI?

Hac kuralarında ismi çıkan ve kesin kayıt hakkı elde eden adaylar, 25 Kasım 2025 tarihine kadar işlemlerini tamamladı. Bu süre içinde kayıt yaptırmayanların yerine, yeni kayıtlar alınacak.

Boş kalan kontenjanlar ise kayıt süreci sona ermesiyle netleşecek. Kısa süre içinde Diyanet İşleri Başkanlığı, yedek kayıt tarihlerine ilişkin duyuru yapacaktır.

SEVCAN GİRGİN

