Taşacak Bu Deniz’in 8. bölümünde hem iki aile arasındaki büyük hesaplaşma hem de Esme, Adil ve Eleni üçgeninde ortaya çıkan sır dikkat çekiyor. Yeni bölüm fragmanında Adil’in bebek gerçeğiyle yüzleştiği görülürken, dizide dengeleri değiştirecek gelişmelere dair ayrıntılar netleşmeye başladı.

TRT 1’in sevilen dizisi Taşacak Bu Deniz, bu hafta en dikkat çeken bölümlerinden biriyle ekrana geliyor. Esme’nin yıllardır sakladığı sır, Eleni’nin aldığı karar ve Adil’in geçmişle yüzleşmesi dizinin yeni bölümünü öne çıkarıyor. Son fragmanla birlikte 8. bölümde neler yaşanacağı da belli oluyor.

TAŞACAK BU DENİZ 8. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Esme’nin yıllardır sakladığı gerçeği öğrenen Eleni, Esme’nin bu yükü tek başına taşımasına dayanamayarak onu Adil’le konuşmaya zorlar. Adil, Eleni’nin ayrılık kararını duysa da Furtuna Ailesi’nden hesap sormak için zaman ister. Eleni ise yalnızca bir gün kalacağını söyler.

Taşacak Bu Deniz 8. bölümde neler olacak? Adil büyük gerçeği öğreniyor

Adil, Esme’nin babasının onu uçurumdan atmaya çalışırken düştüğünü öğrenir ve Hicran’ı uçuruma götürerek Şerif’in Eleni’yi öldürmeye çalıştığını Şirin’in duymasını sağlar.

Bu yüzleşmeden sonra Adil, Şirin’den üç ağır bedel talep eder: Çay fabrikasının arazisi, Furtuna Konağı ve tüm ailenin Çakır ile Akça’nın Koçari düğününe katılması.

Taşacak Bu Deniz 8. bölümde neler olacak? Adil büyük gerçeği öğreniyor

TAŞACAK BU DENİZ SON FRAGMAN YAYINLANDI MI?

Son fragmanda Esme, Şerif’ten boşanacağını açıklayarak herkesi şaşırtır. Şerif’in tehditlerine rağmen geri dönmeyeceğini söylemesi iki aile arasında büyük bir çatışmanın kapısını aralar. Aynı anda Eleni, Esme ile Adil’i yakınlaştırmak için planlar yapmaya devam ederken ikisini baş başa bırakacak adımlar atıyor.

Taşacak Bu Deniz 8. bölümde neler olacak? Adil büyük gerçeği öğreniyor

Bölümün finaline doğru ise dizinin en kritik sahnesi gelecek. Eleni, uçağa binmeden hemen önce Adil’e büyük sırrı açıklar: Toprağa gömülen sır, Esme ve Adil’in kızı Aleyna.

Bu itiraf Adil’i derinden sarsarken Eleni sessizce şehirden ayrılır. Oruç ise onun gidişine uzaktan izleyerek kahrolur.

İREM ÖZCAN

Haberle İlgili Daha Fazlası