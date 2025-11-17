Taşacak Bu Deniz kim, kimdir? İşte dizinin karakterleri!
TRT 1’in dikkat çeken dizisi Taşacak Bu Deniz, Furtuna ve Koçari aileleri arasındaki yıllardır süren kan davasını ekrana taşırken oyuncu kadrosu ve kim kimdir merak ediliyor. Dizi ekibi tarafından yayınlanan karakter haritası, henüz hikayeye dahil olmayan önemli isimleri de içerince merak daha da büyüdü.
- Dizide Adil, Esme ve Eleni karakterlerinin geçmişindeki gizemler ve ilişkiler ön plana çıkıyor.
- Koçarililer ve Furtunalılar arasındaki düşmanlık, hikayenin temelini oluşturuyor.
- Yayınlanan karakter haritasına göre, dizide yeni karakterler de yer alacak.
- Mevcut karakter haritası, izleyicilerin merakını ve diziye olan ilgisini artırıyor.
Karadeniz’in sert doğasında geçen Taşacak Bu Deniz, aşk, intikam ve aile bağları etrafında ilerleyen derin bir hikaye sunuyor. Furtuna ve Koçari ailelerinin geçmişten gelen düşmanlığı, Adil ve Esme’nin sırlarla dolu geçmişi ve Eleni’nin beklenmedik gelişiyle daha da karmaşık hale geldi. Yayınlanan karakter haritasının ardından birçok izleyici “Kim kimin akrabası? Kim hangi aileden?” sorularına cevap aramaya başladı.
TAŞACAK BU DENİZ KARAKTERLERİ!
Taşacak Bu Deniz, iki büyük düşman aile olan Koçarililer ve Furtunalılar üzerinden ilerliyor. Koçari cephesinde Adil, geçmişte büyük bir sevda yaşadığı Esme hikayenin merkezinde yer alıyor. Eleni'nin gerçek anne ve babasını aramak üzere Trabzon'a gelmesiyle dengeler değişiyor. Adil, kendi kızı olduğundan habersiz Eleni'nin ailesini aramasına yardım ederken Furtuna köyünde ona karşı hain planları ortaya çıkarır.
TAŞACAK BU DENİZ KİM, KİMDİR?
Yayınlanan karakter haritası, dizide ilerleyen bölümlerde yer alacak yeni isimleri de gösterdiği için izleyici arasında büyük merak uyandırdı. Gezep’in ikizi İlve, Adil’in halası Emriye, Hicran’ın hala kızı Ballı, İlve’nin oğlu Atakan ve Oruç’un kardeşi Fatih gibi daha önce görmediğimiz karakterler, dizinin dramatik hattını güçlendirecek önemli figürler olarak dikkat çekiyor.
TAŞACAK BU DENİZ OYUNCULARI
Ulaş Tuna Astepe - Adil
Deniz Baysal - Esme
Burak Yörük - Oruç
Ava Yaman - Eleni
Yeşim Ceren Bozoğlu - Zarife
Aytek Şayan - Şerif
Zeynep Atılgan - Fadime
Onur Dilber - Süleyman
Hakan Salınmış - Dursun
Gamze Süner Atay - Şirin
Gerçek Alnıaçık - Melina
Batuhan Bayar - Eyüphan
Erdem Şanlı - İsmail (İso)
Burcu Cavrar - Hicran
Ulviye Karaca - Şükriye
Seda Soysal - Emine
Hande Nur Tekin - Sevcan
Erkan Yüce - Hıdır
Emir Çubukçu - Behçet
Adil Şahin - Çetin
Nasmina Çoklaş - Muhsine
Ali Öner - Gökhan
Fester Abdü - Çakır