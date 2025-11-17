TRT 1’in dikkat çeken dizisi Taşacak Bu Deniz, Furtuna ve Koçari aileleri arasındaki yıllardır süren kan davasını ekrana taşırken oyuncu kadrosu ve kim kimdir merak ediliyor. Dizi ekibi tarafından yayınlanan karakter haritası, henüz hikayeye dahil olmayan önemli isimleri de içerince merak daha da büyüdü.

Karadeniz’in sert doğasında geçen Taşacak Bu Deniz, aşk, intikam ve aile bağları etrafında ilerleyen derin bir hikaye sunuyor. Furtuna ve Koçari ailelerinin geçmişten gelen düşmanlığı, Adil ve Esme’nin sırlarla dolu geçmişi ve Eleni’nin beklenmedik gelişiyle daha da karmaşık hale geldi. Yayınlanan karakter haritasının ardından birçok izleyici “Kim kimin akrabası? Kim hangi aileden?” sorularına cevap aramaya başladı.

TAŞACAK BU DENİZ KARAKTERLERİ!

Taşacak Bu Deniz, iki büyük düşman aile olan Koçarililer ve Furtunalılar üzerinden ilerliyor. Koçari cephesinde Adil, geçmişte büyük bir sevda yaşadığı Esme hikayenin merkezinde yer alıyor. Eleni'nin gerçek anne ve babasını aramak üzere Trabzon'a gelmesiyle dengeler değişiyor. Adil, kendi kızı olduğundan habersiz Eleni'nin ailesini aramasına yardım ederken Furtuna köyünde ona karşı hain planları ortaya çıkarır.

Taşacak Bu Deniz kim, kimdir? İşte dizinin karakterleri!

TAŞACAK BU DENİZ KİM, KİMDİR?

Yayınlanan karakter haritası, dizide ilerleyen bölümlerde yer alacak yeni isimleri de gösterdiği için izleyici arasında büyük merak uyandırdı. Gezep’in ikizi İlve, Adil’in halası Emriye, Hicran’ın hala kızı Ballı, İlve’nin oğlu Atakan ve Oruç’un kardeşi Fatih gibi daha önce görmediğimiz karakterler, dizinin dramatik hattını güçlendirecek önemli figürler olarak dikkat çekiyor.

TAŞACAK BU DENİZ OYUNCULARI

Ulaş Tuna Astepe - Adil

Deniz Baysal - Esme

Burak Yörük - Oruç

Ava Yaman - Eleni

Yeşim Ceren Bozoğlu - Zarife

Aytek Şayan - Şerif

Zeynep Atılgan - Fadime

Onur Dilber - Süleyman

Hakan Salınmış - Dursun

Gamze Süner Atay - Şirin

Gerçek Alnıaçık - Melina

Batuhan Bayar - Eyüphan

Erdem Şanlı - İsmail (İso)

Burcu Cavrar - Hicran

Ulviye Karaca - Şükriye

Seda Soysal - Emine

Hande Nur Tekin - Sevcan

Erkan Yüce - Hıdır

Emir Çubukçu - Behçet

Adil Şahin - Çetin

Nasmina Çoklaş - Muhsine

Ali Öner - Gökhan

Fester Abdü - Çakır

İREM ÖZCAN

