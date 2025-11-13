TRT 1'in sevilen dizisi Taşacak Bu Deniz'de Gezep karakteri izleyicinin dikkatini çekti. Koçari ailesinin sert yüzlerinden Gezep'i canlandıran oyuncu Onur Dilber'in kim olduğu, geçmiş projeleri ve dizideki rolü merak ediliyor. Karadeniz'de çekilen yapım güçlü oyuncu kadrosuyla Gezep karakteri de dizinin öne çıkan isimleri arasında yer alıyor.

Bu sezon yayın hayatına başlayan Taşacak Bu Deniz dizisi hem hikayesi hem de karakteriyle geniş bir izleyici kitlesine ulaştı. Trabzon'da çekilen dizide Gezep karakteri enerjisi ve sert mizacıyla öne çıkıyor. Karakteri canlandıran Onur Dilber ise oynadığı diziler, özel hayatı ve biyografisiyle merak konusu oldu.

TAŞACAK BU DENİZ GEZEP KİM?

Dizide Süleyman Varoğlu nam-ı diğer Gezep karakterini Onur Dilber canlandırıyor. Koçari ailesinin gözü pek ve fevri karakterlerinden biri olan Gezep, ailesine sadık ve onlar için her şeyi ortaya koyan biridir.

Taşacak Bu Deniz Gezep kim

ONUR DİLBER KİMDİR?

1 Ocak 1982 tarihinde Trabzon'da doğan Onur Dilber, Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda oyunculuk eğitimi aldı. Ardından Haliç Üniversitesi'nde ileri oyunculuk üzerine yüksek lisans yaptı. Tiyatro kökenli bir oyucu olan Dilber, televizyon izleyicisi tarafından Seksenler dizisindeki Komiser Rıza karakteriyle tanındı. Bugünlerde kariyerine “Taşacak Bu Deniz” dizisinde Gezep karakteriyle devam ediyor.

Onur Dilber'in oynadığı diziler

ONUR DİLBER OYNADIĞI DİZİLER VE FİLMLER

Oflu Hoca'nın Şifresi (Sinema Filmi 2014)

Yaşamak Güzel Şey (Sinema Filmi 2017)

Görevimiz Tatil (Sinema Filmi 2018)

Kapan (Sinema Filmi 2018)

Dert Bende (Sinema Filmi 2019)

Seksenler (Komser Rıza, Dizi Film 2012-2020)

Ev Yapımı (Dizi Film 2020)

Bizum Hoca 2 (Sinema Filmi 2021)

Yoktan Seçmeli (TV Dizisi 2021)

İREM ÖZCAN

Haberle İlgili Daha Fazlası