TOKİ başvuru ücreti nasıl ödenir, hangi bankaya yatırılacak?

TOKİ başvuru ücreti nasıl ödenir, hangi bankaya yatırılacak?

Güncelleme:
Haberler

TOKİ 500 bin sosyal konut projesi başvuruları başladı. 81 ilde inşa edilecek projeye başvuru ücreti 5.000 TL olarak belirlendi. e-Devlet ekranı üzerinden başvurularını gerçekleştiren vatandaşlar TOKİ başvuru ücretini nasıl ödenir merak ediyor.

10 Kasım 2025 Pazartesi günü itibarıyla TOKİ sosyal konut projesi başvuruları başladı. Bu kapsamda projeye katılan vatandaşlar başvuru ücretini nasıl ve nereye yatırılacağını araştırıyor. 

TOKİ BAŞVURU ÜCRETİ NASIL ÖDENİR?

500 bin sosyal konut için belirlenen 5 bin TL başvuru bedeli, sistemin yönlendirdiği IBAN numarasına, EFT, havale veya ATM yoluyla ödeme yapılacak. Belirlenen süre içinde ödeme yapılmadığı takdirde başvurular geçersiz sayılacak. Bu nedenle başvuru ekranında işlemlerini tamamlayan vatandaşların başvuru ücretini ödemeyi unutmaması hatırlatılıyor. 

TOKİ başvuru ücreti nasıl ödenir, hangi bankaya yatırılacak? - 1. Resim

TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT BAŞVURU ÜCRETİ HANGİ BANKAYA YATIRILACAK?

e-Devletten yapılan başvurularda 5 bin TL başvuru ücreti, ön başvurunun ardından  TOKİ sistemine düşen talep değerlendirilecek. İncelemenin ardından bankalar başvuru sahibinin adına hesap açacak. Ardından SMS olarak başvuru sahibine hesap numarası bildirilecek. Daha sonra başvuru ücreti EFT/havale ya da ATM yolu ile yatırılacak. Belirlenen süre içinde hesaba para yatırılmazsa başvuru iptal edilecek. Başvuru durumu TOKİ sekmesindeki "Başvuru Listesi" üzerinden takip edilebilir.

TOKİ başvuru ücreti nasıl ödenir, hangi bankaya yatırılacak? - 2. Resim

TOKİ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Başvuru bedeli 5.000 TL olarak belirlendi. Ancak şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri başvuru bedelinden muaf tutulacak. Kura sonucunda hak sahibi olamayan vatandaşlara ise yatırılan tutar geri iade edilecek.

Vatandaşlar, başvurularını T.C. Ziraat Bankası A.Ş., T. Halk Bankası A.Ş. ve T. Emlak Katılım Bankası A.Ş. şubeleri aracılığıyla ya da e-Devlet üzerinden yapabilecek. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

